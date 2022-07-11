رسالة مؤثرة من رامي صبري في ذكرى رحيل شقيقه

عام كامل مر على رحيل المطرب الشاب كريم صبري، الشقيق الأصغر للفنان المصري رامي صبري، في حادث يتذكره الجميع حينما تعرض الشاب للغرق في رحلة هروبه من مصحة لعلاج الإدمان.

وفي ذكرى رحيله، وجه رامي صبري رسالة مؤثرة إلى شقيقه الراحل، مؤكدا أنه في مثل هذا اليوم تلقى الخبر الصادم وهو خبر رحيل شقيقه، معتبرا أن ذلك اليوم كان الأسوأ بالنسبة إليه في حياته.

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وعبّر المطرب المصري عن اشتياقه لشقيقه الأصغر، وتحدث بعدها عن حاله قائلا: "اه بغني وبشتغل لكن مش مبسوط.. في حاجة مهمة دايما ناقصة.. دايما ببص ورايا علشان أشوفك مش بلاقيك.. زي ما كنت دايما معانا".

وأكد رامي صبري أنه دائما يتذكر شقيقه ويدعوا له واصفا إياه بالطيب، وعاد ليشدد على كونه لم يقصر في حقه أبدا حيث كتب قائلا "أنا مقصرتش معاك والله.. بس هو ربنا عايز كده.. وأقصى ما يمكن أن يفعله انسان هو تنفيذ إرادة الله".

ويبدو أن تلك الكلمات مازالت تثقل كاهل رامي صبري، في ظل ما جرى بعد وفاة شقيقه، حينما وجه إليه البعض اتهامات بالتخلي عنه وعدم مساعدته في حياته المهنية، وهو ما عاد بعد عام كامل ليؤكد على أنه لم يقصر فيه، وأنه كان إلى جوار شقيقه دائما.

وفي النهاية تمنى لشقيقه الراحل الرحمة، وأن يلهم الله والدته الصبر بعد هذا الحادث الأليم الذي تعرضت إليه بوفاة ابنها الذي كان في بداية مسيرته المهنية.