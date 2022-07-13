موسيقي مصري مرشح لجائزة إيمي عن مسلسل Moon Knight

8 ترشيحات كاملة لجوائز إيمي حصل عليها مسلسل مارفيل الجديد "Moon Knight" الذي عرض قبل أسابيع، ونال إشادة كبيرة في ظل ما حمله من عالم مختلف جاء بتوقيع إخراجي مصري.

المسلسل كان من إخراج المصري محمد دياب، وشارك فيه عدد من الممثلين المصريين، كما وضع الموسيقى التصويرية الخاصة به هشام نزيه.

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فور الإعلان عن الترشيحات الخاصة بجوائز إيمي لهذا العام، عبر المخرج المصري محمد دياب عن فخره الشديد بترشح المسلسل لـ 8 جوائز في فئات التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية التي ترشح عنها هشام نزيه، ووصفه دياب بالموهوب.

وأكد دياب أن عامين من حياته قضاهما كمخرج رئيسي ومنتج منفذ للمسلسل، وكللا بالنجاح في النهاية، بعد أن حصد العمل هذه الترشيحات الثمانية.

المصري هشام نزيه المرشح للجائزة عن فئة الموسيقى التصويرية التي قام بتأليفها للعمل، عبر عن سعادته الشديدة فيما يخص هذا الترشيح، حيث تلقى نبأ ترشيحه للمرة الأولى وهو يسير في شوارع فلورنسا.

مؤكدا أنه لا يستطيع التعبير عن مدى سعادته، وكونه ممتن للغاية لفريق الموسيقى الرائع وجميع أفراد عائلة "مارفل"، ووجه شكره إلى المخرج محمد دياب.

كما وجه هشام نزيه الشكر إلى بلده مصر على الإرث الذي لا يجد مثيلا له، ليتلقى العديد من رسائل التهنئة وتمنى الفوز له من قبل محبيه وأصدقاءه وزملاءه.