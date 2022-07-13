هل ارتبطت الممثلة المصرية نرمين الفقي بأحمد أبوهشيمة؟

بعد أسابيع من إعلان انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، خرجت أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تربطه بفنانة أخرى.

فقد خرجت أقاويل تتحدث عن ارتباطه بالفنانة، نرمين الفقي وإعلان خطبتهما، تلك الأخبار التي استخدم فيها البعض مقاطع فيديو قديمة للفنانة المصرية توحي وكأنها تتحدث عن ارتباط جديد.

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الأمر الذي حاول البعض تصويره وكأنه حقيقي ويحدث في الوقت الحالي، دون الإشارة إلى تاريخ هذا المقطع، الذي لم تكن نرمين الفقي تتحدث فيه عن أبو هشيمة بالأساس.

لكن تلك الأنباء كانت مزعجة ومنتشرة لدرجة دفعت نرمين الفقي بنفسها كي ترد عليها، واختارت أن تعلن عبر كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت نيرمين الفقي قائلة "صباح الخير.. الحقيقة فيه إشاعة نزلت.. معرفش إيه مصدرها.. وبقت تريند.. موضوع خطوبتي لرجل أعمال"، وتابعت الفنانة قائلة "حابة أوضح أن الموضوع ده مش صحيح بالمرة".

لتختتم حديثها بكونها تجلس مع أهلها وتفاجأ بشائعة تتناولها وتصبح رائجة بهذا الشكل، لكنها لم تصرح باسم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أو تذكره في حديثها.

وبعد إعلان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة انفصاله عن ياسمين صبري، طالته العديد من الشائعات التي ربطته ببعض الفنانات المصريات، لكنه لم يكن يرد عليها مطلقا، قبل أن تخرج هذه الشائعة وتتردد بقوة.