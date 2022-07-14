اكتشاف رسم بورتريه ذاتي لفان غوخ.. مغطى بالغراء والكرتون

عثر متحف اسكتلندي على رسم بورتريه ذاتي لفنسنت فان غوخ في الجهة الخلفية للوحة أخرى، أنجزها الرسام الهولندي الشهير، ووصف القائمون على الموقع، اليوم الخميس، هذا الاكتشاف بأنه "نادر للغاية".

حدث هذا الاكتشاف "المذهل" بعد دراسة بالأشعة السينية للوحة "بورتريه قروية"، التي أنجزها فان غوخ سنة 1885، قبل معرض مخصص للانطباعية في إدنبره، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

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واكتُشف البورتريه على جهة العمل الخلفية، مغطى بطبقات من الغراء والكرتون أضيفت على ما يبدو قبل معرض في مطلع القرن العشرين.

وتوضح أمينة متحف "ناشيونال غاليريز أوف أسكتلاند"، فرنسيس فول، أن "مثل هذه اللحظات أمر نادر للغاية"، مضيفة: "اكتشفنا عملاً غير معروف لفنسنت فان غوخ؛ أحد أهم الفنانين وأكثرهم شعبية في العالم".

ويُعرف عن فان غوخ إعادة استخدامه اللوحات بهدف توفير المال.

ويُظهر رسم البورتريه الذاتي رجلاً ملتحياً معتمراً قبعة مع وشاح حول الرقبة. ويمكن بوضوح رؤية الأذن اليسرى التي قطعها الرسام سنة 1888.

وخلال المعرض الذي يقام بين 30 يوليو /تموز و13 نوفمبر /تشرين الثاني، يمكن للزائرين رؤية الرسم الذي أعيد إنتاجه بواسطة التصوير الشعاعي.

ويبحث المتحف الأسكتلندي حالياً عن طريقة لإزالة الغراء وفصل العملين من دون إلحاق الأذى بهما.