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محمد إمام يكشف كواليس "عمهم".. ويؤكد: فيلمي مع الزعيم بمرحلة التحضير

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محمد إمام
خاص

محمد إمام يكشف كواليس "عمهم".. ويؤكد: فيلمي مع الزعيم بمرحلة التحضير

فيلم"عمهم" أصبح التريند على مواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل عرضه في دور السينما

العربية.نت - محمد أحمد (الصور من حساب الفنان محمد إمام على تويتر)

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"شابو ليك يا عمهم والله"، "الله على العظمة دي يا إمام"، "عجبني أوي الأكشن اللي في الفيلم بجد محمد إمام عالمي".. كانت هذه عينة من ردود أفعال الجمهور على أداء الفنان محمد إمام في فيلمه الجديد "عمهم"، حيث حرصوا على الإشادة به وبالعمل وصنّاعه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشاهدتهم للفيلم.

وتمكن الفيلم منذ بدء عرضه في موسم عيد الأضحى، من تحقيق عائدات قياسية، حيث تمكن الفيلم من أن يكون التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبل عرضه في دور السينما.

وفي تصريحاته لـ"العربية.نت" أكد إمام سعادته بردود الفعل حول الفيلم، والإيرادات التي حققها الفيلم خلال أسبوع العيد.

أفيش فيلم "عمهم"
أفيش فيلم "عمهم"

ولأن من أهم المشاهد التي علّق عليها الجمهور هي مشاهد الأكشن، فقال: "لقد كان تصويرها من أصعب المشاهد في الفيلم واستغرقت ساعات طويلة فى التصوير، فالفيلم تضمن عددا كبيرا من المشاهد الصعبة التى احتاجت لمجهود مضاعف من فريق عمل الفيلم. وعلى رأس هذه المشاهد مشهد هروبي من المستشفى والمطاردة التي حدثت فى الشارع، فقد استغرق هذا المشهد في تصويره يوما كاملا وسط وجود جميع فريق الإنتاج والإخراج للسيطرة على المجاميع التي ظهرت في المشهد، والحقيقة أنني أحاول في كل عمل أقدم أكشنا مختلفا عن العمل السابق وهو أمر متعب بشدة".

وحول تسريب مشهد المطاردة، أشار محمد إمام بالقول: "الجمهور صور وطرح المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم ننزعج من تسريبه بل كان سببا في دعاية للفيلم على صفحات السوشيال ميديا، فالفيلم بالرغم من كونه خفيفا على الشاشة وكوميديا إلا أن تنفيذه صعب جدا وبه العديد من التفاصيل المهمة لكي يخرج فى أفضل صورة".

الفنان محمد إمام
الفنان محمد إمام

وأضاف أن "فريق العمل بالكامل بذل مجهودا كبيرا من أجل ظهور الفيلم بهذه الصورة، والحقيقة أن الحاج أحمد السبكي وكريم السبكي لم يبخلا علينا بأي شيء نهائيا، والمخرج حسين المنباوي قدم أقصى ما عنده لظهور الفيلم بهذه الصورة. الجميع عمل على أن يظهر الفيلم بشكل يتناسب مع عقلية الجمهور ويعجبهم، والحمدلله الفيلم حقق إيرادات مميزة طوال أيام العيد".

الزعيم عادل إمام والفنان محمد إمام
الزعيم عادل إمام والفنان محمد إمام

وحول تنافسه في موسم قوي يشارك فيه عدد من النجوم، رد موضحا: "بالطبع هناك منافسة ولكن هي دائما تكون في صالح الجمهور، فكل واحد منا يسعى ويجتهد لإسعاد الناس، ولو ظللت أفكر بتوقيت عرض الفيلم ومن سيكون متواجدا من أفلام في هذا الموسم فلن نعمل. فهناك تنوع وقوة تظهر في موسم عيد الأضحى، وأنا متأكد أن كل الزملاء تعبوا فيها، ولذلك أتمنى دائما النجاح للجميع، وكما أن جميع من عمل في الفيلم اجتهدوا لظهور العمل بالشكل المناسب. كما تشرفت بالعمل مع كل شخص في هذا العمل من نجوم كبار وزملاء لي سواء أمام الكاميرا أو خلفها، ولا أريد أن أحدد اسما بعينه حتى لا أنسى أي اسم".

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وعن رده على الشائعات التي انتشرت عن الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام، قال: "لا صحة إطلاقا لكل الشائعات التي انتشرت حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، فهو بصحة جيدة للغاية ولا داعي للقلق إطلاقا وسيراه الجمهور قريبا، كما أننا سنعمل معا على عمل فني مازال في مرحلة التحضير حتى الآن، فهذا الفيلم سيعيد الزعيم للشاشة الكبيرة بعد غياب سنوات، ولكن كما قلت بالنسبة لفيلم "الواد وأبوه" هذه الخطوة لا تزال في فترة التحضير، ومازال هناك وقت عليها، خصوصاً أن فيلم "عمهم" أخذ كل وقتي وتركيزي".

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