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نادية الجندي تطمئن الجمهور على الفنان يوسف فوزي

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نادية الجندي ويوسف فوزي

نادية الجندي تطمئن الجمهور على الفنان يوسف فوزي

بات فاقدا للقدرة على السيطرة على حركة يده وهو يتحدث

القاهرة- أحمد الريدي

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أعمال عدة شاركت فيها الفنانة المصرية نادية الجندي إلى جوار زميلها يوسف فوزي، قبل أن يغيب الثنائي عن الشاشة مؤخرا لظروف متباينة.
نادية الجندي التي أطلق عليها الجمهور لقب نجمة الجماهير، قطعت غيابها الطويل ببطولة مسلسل عرض قبل عامين، فيما يغيب يوسف فوزي طيلة السنوات الماضية بسبب المرض.

فقد أصيب الفنان المصري بمرض الشلل الرعاش، وبات فاقدا للقدرة على السيطرة على حركة يده وهو يتحدث، ما جعله يبتعد رغما عنه عن الأعمال الفنية.

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إلا أن نجمة الجماهير منحت الجميع تحديثا حول الحالة الصحية لزميلها، بعد أن نشرت صورة تجمعهما من أحد الأعمال الفنية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وأكدت من خلالها أنها تواصلت مع زميلها يوسف فوزي، وهي سعيدة للغاية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدة أن حالته الصحية في تحسن.
لتتابع حديثها قائلة "إن شاء الله يبقى زي الفل ويرجع لفنه وجمهوره في القريب العاجل.. فنان محترم وقدير"، لتؤكد بعدها أنها شاركت إلى جواره في أجمل أعمالها، وكان مثالا للزميل الملتزم، والصديق المهتم بكافة زملائه.

واختتمت نادية الجندي حديثها عن صديقها بأن ذكرياتهما معا لا تنسى، وهو زميل لا يعوض تتمنى له تمام الشفاء العاجل من كل قلبها، لتكتب بعدها مجموعة من الأفلام التي شاركت فيها إلى جوار زميلها.

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