من نجوم "درب الزلق".. وفاة فنان كويتي بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان الكويتي أسد محمود أسد حسين، أحد فناني جيل الرواد في البلد الخليجي، أمس السبت، عقب صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 85 عاماً.

كما نعى أقرباء الراحل قريبهم الذي شارك في أعمال بارزة إلى جانب نخبة من أشهر نجوم الكويت.

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وولد الفنان الراحل عام 1937، وهو ممثل ومخرج ومنتج، وأحد مؤسسي فرقة المسرح العربي، وهو متزوج وله عدة أبناء منهم عادل والرياضي علي أسد.

زوجته قريبة عبدالحسين عبدالرضا

وتنحدر زوجة الفنان أسد محمود من عائلة فنية، حيث إنها ابنة شقيق الفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا.

وبدأ الفنان الراحل حياته الفنية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في التمثيل في العديد من الأعمال التلفزيونية البارزة، إضافة إلى مشاركته في أعمال مسرحية وتمثيليات تلفزيونية، فضلاً عن مشاركته في إنتاج وإخراج أعمال فنية.

كما وقف الفنان الراحل إلى جانب فنانين معروفين في الكويت، منهم سعد الفرج، الفنان الراحل عبد الحسين عبدالرضا، وسعاد عبدالله، وحياة الفهد، وإبراهيم الصلال، والفنان الراحل خالد النفيسي، والفنانة الراحلة طيبة الفرج.

درب الزلق

وتضم مسيرته الفنية عشرات الأعمال، منها مسلسلات تلفزيونية بارزة ما زال بعضها يعرض حتى اليوم، وأشهرها المسلسل الكوميدي "درب الزلق" الذي يعد من أبرز المسلسلات الخليجية والذي عرض في أغلب محطات التلفزيون العربية وهو من إنتاج سنة 1977.

وجسد الفنان الراحل دور الحارس بلجنة التثمين في هذا العمل الذي ضم نخبة من أشهر فناني الكويت، وعلى رأسهم عبدالحسين عبد الرضا وسعد الفرج وعلي المفيدي وخالد النفيسي وآخرون.

إضافة إلى مشاركته في مسلسلات أخرى منها مسلسل "الأقدار"، ومسلسل "قاصد خير، وفتى الأحلام، وإنهم يكرهون الحب، والأقدار، والغوص، والوريث، ولعبة الأيام".

كما شارك الفنان أسد في إدارة عدد من المسرحيات، ومنها مسرحية "هذا سيفوه، وحامي الديار، وبيت أبو صالح"، وتولى إدارة الإنتاج في عدد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية ومنها "مسلسل علاء الدين، ومسرحية ممثل الشعب".

ومن أعماله الإخراجية مسرحية جنون البشر، ومسلسل الغوص، حيث ساعد في إخراج هذين العملين.