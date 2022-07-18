بالصور.. جوني ديب يظهر "سعيداً" برفقة امرأة غامضة بإيطاليا

بعد انتصاره على طليقته أمبر هيرد في دعوى التشهير، لا تزال أخبار نجم هوليوود، جوني ديب، تتصدر اهتمام الجمهور وهذه المرة بظهوره برفقة امرأة "غامضة" ذات شعر أحمر.

فقد رصدت الكاميرات جوني ديب وهو يبتسم ويبدو سعيداً برفقة فتاة فاتنة لحظة وصوله إلى البروفة على مسرح Arena Santa Giuliana في إيطاليا، تحضيراً للمشاركة بمهرجان Umbria Jazz، قبل انطلاق الحفل أمس الأحد.

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كما كان النجم الشهير يرتدي بنطلون جينز مع تي شرت أبيض اللون، نسقهما مع قبعة بنية اللون، وأخفى عينيه بنظارات زرقاء.

أما المرأة المجهولة التي رافقته، فكانت تسير خلفه وأيضاً كانت سعيدة، وارتدت شورت جينز قصيرا مع تي شيرت باللون الأخضر، وحذاء بنيا مفتوحا، وكانت تحمل حقيبة ظهر.

وشارك جوني في مهرجان Umbria Jazz كضيف مميز في حفل جيف بيك في المهرجان الذي أقيم أمس الأحد.

وبعد البروفة قيل إن النجم العالمي عاد إلى فندق بروفاني في بيروجيا في إيطاليا، حيث قيل أن الفتاة ذات الشعر الأحمر تنزل في الفندق نفسه، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي ظهور جوني الأخير بعد إطلاق ألبومه الجديد 18 الذي يشارك فيه مع جيف بيك، وكذلك بعدما حقق نصراً جديداً في الدعوى التي رفعها على طليقته أمبر هيرد، وتحديداً بعدما رفض القضاء طلب فريقها القانوني بإعادة المحاكمة من جديد لادعاءات بأن هناك خطأ.