الروائي أحمد مراد يكشف: كتبت سيناريو "كيرة والجن"14 مرة!

عندما صدرت رواية 1919 عام 2014، كتبت عنها وكالة "رويترز" أن الروائي والكاتب أحمد مراد اصطحب قارئها في رحلة إلى الماضي ليقلب صفحات من كفاح بلاده نحو الاستقلال من خلال شخصية "أحمد" الثائر بقلب عاشق المحب للحياة والذي تنتهي حياته بخيانة رفيق دربه. ويصف من خلالها مراد أحداث وشخصيات روايته بدقة. وتعتبر تلك الرواية هي رابع عمل لمراد والتي تحولت كلها إلى أعمال سينمائية أو تلفزيونية، وإن كان "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية 1919 هو ما يُعرض له حاليا على شاشات العرض، وحقق أرقاماً قياسية حتى الآن.

الكاتب أحمد مراد أكد في حواره مع "العربية.نت" أن هناك العديد من الكواليس في تحويله للرواية إلي عمل سينمائي، ومنها أنه كتب السيناريو أكثر من 14 مرة حتى يتم الوصول إلى النسخة التي عرضت في مختلف أنحاء العالم.

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*الفيلم حمل العديد من الاختلافات عن الرواية، فما أسباب ذلك التغيير؟

**بالفعل، فالضرورة الدرامية كانت سببا فى تلك التغييرات والاختلافات، فأنا لا أقوم بكتابة عمل من أجل نجم أو أن أقول إن هذا مختلف، ولذلك أضفت 7 شخصيات لم يكونوا موجودين بالرواية، كما خففت من جرعة السياسة بالفيلم عن الرواية كى لا تمثل عائقا في الجانب التجاري.

*وما الاختلاف الذي قدمته في "كيرة والجن" خاصة أن هناك العديد من الأعمال التي تناولت حقبا تاريخية في مصر مثل التي تناولتها أنت؟

**بالفعل هناك العديد من الكتاب الكبار الذين تناولوا حقبا تاريخية مختلفة، وبالأخص تلك الحقبة، لكن أعتقد أن الجهاز السرى ضد الإنجليز لم يتم تقديمه بهذا الشكل من قبل، بجانب أننا فى عام 2022، فرؤيتنا للأمور مختلفة فى تناولها، وطريقة طرحها.

*وهل وجدت اختلافا بين مصر في 1919 و2022؟

**من 100 سنة كان هناك تشابه كبير مع ما يحدث فى حياتنا حاليا، وهذا ما يجعل هناك تشويقا وإثارة فى توالي الأحداث، وكان سببا فى كتابة رواية 1919، التى بدأت كتابتها منذ عام 2012 ونشرتها فى 2014، كذلك هناك بعض الأشياء والأحداث التى تتشابه مع الماضي، مثلا كورونا. ففى الزمن الماضى كانت هناك أيضا الإنفلونزا الإسبانية، فكان هناك تطابق كبير فى الأحداث بين الحاضر والماضى.

*ولماذا كنت تريد أن تقدم عملا عن ثورة 1919؟

**الحقيقة كنت أرى أن هذه الفترة مظلومة تاريخياً، فلا توجد أعمال تعبر عن الكفاح الوطني وقتها، لهذا كتبت الرواية على الرغم من عدم وجود مراجع كافية، ولذلك كانت تمثل تحديا كبيرا، لأنها فترة حساسة ومليئة بالتشابكات، وخلق عالم وأبطال خياليين مع الأشخاص المعروفين في هذه الفترة، وهي مهمة شاقة وممتعة في الوقت ذاته بالنسبة لي، حتى خرجت الرواية بهذا الشكل، وأظهرت أشياء غائبة عن الأجيال الحالية، سواء من قرأ عن هذه الفترة أو من لا يدري عنها شيئاً.

*مع الأحداث التاريخية الموجودة في العمل.. ما هي المدة التي استغرقتها في البحث والمراجعة والتحضير للفيلم؟

**ظللت أبحث في "كيرة والجن" لمدة 6 شهور، كمرحلة بحث فقط، وذلك لأن مصر منذ 100 عام تختلف عن مصر فى الوقت الحالي تمامًا، فكان سور الأزبكية ملاذا كبيرا بالنسبة لي، فقمت بشراء كل الجرائد القديمة في الفترة من 1916 إلى 1919، وكنت أريد معرفة سعر الذهب فى ذلك الوقت، وسعر اللبن واللحمة، وكل تفصيلة، وكنت مستمتعا بالبحث، خاصة وأن القصة بدأت بقصة "دولت فهمي"، فالرواية حقيقية وموجودة، وأجمل ما فيها إننا قدمنا أبطال من الشعب المصري موجودين في التاريخ.







من فيلم كيرة والجن دولت فهمي في كيرة والجن أحمد عز وكريم عبدالعزيز من كيرة والجن سيد رجب من كيرة والجن

*وهل كنت تتخيل أن يتحول هذا العمل لفيلم سينمائي؟

**لم أتخيل أن الرواية ستتحول يوما ما لفيلم سينمائي، فأنا ككاتب أترك لنفسي حرية الخيال دون التقيد بأحكام الفيلم السينمائي، لكن حماسة المخرج مروان حامد لتحويلها لعمل سينمائي كان مفاجأة قوية لي، ولكن المشاكل ظهرت مع تحويل هذا العمل للصورة السينمائية، حيث تطلب إنتاجا ضخما جدا، وكاد المشروع يتوقف لولا حماسة شركة "سنيرجى" له، وقرارها بإنتاجه وإمداده بكل ما يحتاج إليه.

كنت متخوفا جدا، ولكن كل هذا الخوف تبدد تدريجياً مع مرور ثلاثة أعوام من أجل تنفيذ العمل في بلاتوه التصوير. فعندما تحدثت مع مروان حامد رأينا بأننا نحتاج لسنوات لنصل إلى إنتاج له جرأة بتقديم فيلم في تلك الحقبة الزمنية، وهو تحد غير طبيعي تخطيناه، والعقبات التي واجهت المشروع استغللناها في إعادة تأهيل النص، حتى يواكب الشكل الجديد في السينما.

وأصبح الهم المسيطر علي أن نحصد نجاح المجهود الكبير الذي بذلناه، وأن يلقى العمل إعجاب الناس، ومبدئياً النتائج مبشرة على الرغم من أن أحداثه ليست معاصرة، لكنه نُفذ بشكل احترافي مبهر يضاهي أحدث التقنيات العالمية على يد المخرج مروان حامد والنجوم الكبار الذين شكلوا ملحمة فنية وإنسانية في التعاون والتفاني.

*وكيف كانت تحضيراتك لكتابة السيناريو؟

**أولا العمل به جزء كبير من الخيال، فالأبطال حقيقيون، لكن كان لابد من بناء شخصيات وأحداث، فهو ليس وثيقة تاريخية، كما أنه يوجد 7 شخصيات في الفيلم لم يكونوا موجودين في الرواية الأصلية، فكما قلت الضرورة الدرامية كانت سببا في تلك الإضافة. فأنا لا أقوم بكتابة عمل من أجل نجم أو أن أقول إن هذا مختلف، بل أكتب للضرورة الدرامية.

بالنسبة للكتابة كان الاهتمام بنقل النص، فقمت بتفكيك الرواية وتجميعها من أول وجديد، بجانب أنه يوجد لدي نجمان كبيران يجب أن تكون مشاهدهما نفس المساحة وإلا سوف يظهر أحدهما صديق البطل، فقمت بعمل جدول لمشاعر كل شخصية ومشاهد الأكشن، فقمت بتعديل السيناريو 14 مرة، ففي كل مرة نقوم بالتجويد لكي يظهر في أحسن شكل، كما قمنا بتفصيل كافة الأزياء الخاصة بالفيلم، وكذلك بناء ديكور كامل للقاهرة فى تلك الفترة.