بعد تصريحات شيرين النارية.. حسام حبيب يكشف عن مفاجأة: أتعرض للابتزاز والتهديد
الفنانة شيرين عبدالوهاب اتهمته - من خلال تصريحات إعلامية - بالسرقة والمرض النفسي
حالة من الصدمة سيطرت على الجميع بعد التصريحات النارية التي أطلقتها المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بحق زوجها المطرب حسام حبيب، خاصة أنها هي من كانت تدافع عنه قبل أسابيع وترغب في إخراجه من الأزمة القانونية التي حلت به، بعد القبض عليه إثر خلاف وقع بينه وبين زوجته.
لكنها مساء الثلاثاء أطلقت بحقه تصريحات حادة للغاية، واتهمته بالسرقة والمرض النفسي، وهو ما انتظر الجميع أن يرد عليه حسام حبيب بتصريحات مماثلة.
لكنه اكتفى برسالة صوتية نشرها موقع "ET بالعربي"، أكد فيها أنه سيكون هناك إجراء قانوني، وأنه مثل العادة لن يرد أو يدافع عن نفسه، ولكن ما جرى من شيرين ما هو إلا كلام مرسل.
وشدد على أن الإجراء الذي سيتخذه سيكون مدعما بالوثائق، وأنه في الفترة الماضية لم يكن يتحدث حفاظا على شيرين وبيتها وسمعتها، لكنه أصبح مضطرا للحديث في ظل ما جرى مؤخرا.
وأوضح حبيب أن الوثائق التي سيرد بها ستثبت أن حديث شيرين ما هو إلا تهديد له، وأنه يتعرض للابتزاز كي يسمع الكلام وينفذه، كما أنه يتعرض دائما للتهديد بجمهور شيرين.
وأكد أنها في الوقت الحالي تحاول تنفيذ تلك التهديدات التي هددته بها، ولكنه في الوقت نفسه غير متعجل، ويجهز أموره من أجل الرد على كل شيء بالمستندات.
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