شيرين تفتح النار على حسام حبيب: "سرقني.. ومحتاج يتعالج"

فصل جديد من فصول أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يكتب، بعد أن شنت المطربة المصرية هجوماً حاداً على زوجها، بعد أن كانت قبل أسابيع تبحث عن مساعدته في ورطته القانونية.

وأجرت شيرين مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "ON" المصرية، وروت من خلالها كوليساً عدة لأزمتها مع حسام حبيب ووجّهت له العديد من الاتهامات.

مادة اعلانية

وأكدت شيرين أن حسام حبيب سرق سيارتها مستغلاً تواجدها بمنطقة الساحل الشمالي، مضيفةً أنها "في حاجة للحصول على العلاج" من آثار علاقتها به. وتحدثت عنه قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في حسام حبيب وكل راجل زيه"، مشيرة إلى كونه "مريض نفسي ويحتاج إلى العلاج"، حسب تعبيرها.

وكانت شيرين في حاجه إلى توضيح تناقض حديثها، خاصة وأنها قبل أسابيع كانت تتحدث عن حسام حبيب بشكل إيجابي، فقالت إنها كانت تحاول "تجميل صورته السيئة" وهو ما دفعها للكذب. وأضافت أنها كانت تتوقع أن يحاول هو الارتباط بفتاة أخرى فأرادت ألا تشوه صورته، كاشفةً أنها كانت تتمنى أن "تتخلص منه" عبر زواجه من فتاة أخرى.

وشددت شيرين على أنها لن تتزوج من حسام حبيب، وأكدت أنها تعرضت للإهانة الشديدة منه وتريد الحصول على حقها.

وأكدت أنها ظلت "محبوسة في منزلها" لكون حسام حبيب "لا يعمل، وهو شخص عاطل بالوراثة"، وهي من كان يتكفل بمصاريف منزلها ومنزل والديه. وكشفت أنها لم تكن تستطيع العمل وتقديم الأغنيات "بسبب ردة فعل والديه". واعتبرت أن والد حسام حبيب "كان يعمل كمتحدث رسمي للعلاقة" بينها وبين زوجها. كما كشفت عن كونها من كانت تقوم بشراء الأغاني التي تعجب حسام حبيب.

وألمحت إلى كونها تجاوزت هذه المرحلة بأكملها، حيث تحضر للعديد من الأعمال الفنية، ولكن ما أغضبها هو اكتشافها للسرقة واتهامها هي بالأمر، لتوجه رسالة إلى حسام حبيب قائلةً: "فوق يا ابني.. فوق يا ابني واعرف انت بتتكلم مع مين".

وأشارت إلى كون حسام حبيب عبّر لها عن غضبه منها بسبب زيادة وزنها، حيث تحدث معها قائلاً: "أنا مش عايز واحدة قد أمي".

يذكر أن شيرين اختارت في مداخلتها ألفاظاً حادة للغاية، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عن تجربتها بهذه الطريقة القاسية.