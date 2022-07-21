بعد إطلاق سراحه بالخطأ.. خاطف كلبي ليدي غاغا "مطلوب"

كثّفت الشرطة الأميركية جهودها، أمس الأربعاء، للبحث عن رجل أطلق سراحه بالخطأ بعدما كان مسجوناً للاشتباه في اعتدائه على موظف لدى ليدي غاغا بهدف خطف كلابها.

وأفرج عن جيمس هاورد جاكسون (19 سنة) في 6 نيسان/أبريل نتيجة خطأ إداري، على ما ذكرت وحدة المارشال الأميركية المسؤولة عن ملاحقة الفارين، في بيان عرضت فيه ما يصل إلى خمسة آلاف دولار كمكافأة لمن يوفر لها أي معلومة قد تفضي إلى القبض على الشاب.

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كما وجهت لجاكسون إلى جانب شخصين آخرين تهمة الشروع بالقتل والسرقة بعد إطلاقهم النار على موظف لدى ليدي غاغا كان يسير برفقة كلابها الثلاثة من نوع البولدوغ الفرنسية قبل خطف اثنين منها، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

مكافأة نصف مليون دولار

ووقعت هذه الحادثة أثناء تواجد المغنية في إيطاليا لتصوير فيلم "هاوس أوف غوتشي".

كما عرضت ليدي غاغا مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يتمكّن من إعادة كلبيها كوجي وغوستاف.

وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبين مدعية أنها وجدتهما مقيدين على أحد الأعمدة قبل أن تقبض الشرطة عليها.

وتظهر ليدي غاغا تعلّقاً شديداً بكلابها التي غالباً ما ترافقها خلال المناسبات وتنشر لها المغنية صوراً عبر مواقع التواصل.