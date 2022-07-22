رغم انسدال الستار.. هيرد وديب للمحاكم مجدداً

على الرغم من انتصار نجم هوليوود جوني ديب على طليقته أمبر هيرد في دعوى التشهير، إلا أن القضية لم تنتهِ على ما يبدو.

فقد أبلغت هيرد محكمة في فرجينيا، الخميس، أنها ستستأنف حكما بسداد مبلغ 10.35 مليون دولار لزوجها السابق.

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وقدم محاموها إخطاراً باستئناف الحكم في محكمة مقاطعة فيرفاكس، حيث استمعت المحكمة لمدة 6 أسابيع إلى شهادات الزوجين السابقين.

كما سيتم من خلال الإخطار إبلاغ المحكمة أن هيرد تعتزم استئناف هذا الحكم وأحكام أخرى أصدرها القاضي، ومنها رفض طلب هيرد بإلغاء الحكم، وكذلك رفض طلب إعادة المحاكمة.

ورأى متحدث باسم هيرد في بيان، أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف، لذلك جاء قرار استئناف الحكم، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشييتد برس.

قضية التشيهر الأشهر!

يذكر أن ديب كان رفع دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير في ولاية فرجينيا خلال مقال رأي كتبته في ديسمبر 2018 في صحيفة "واشنطن بوست" وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".

وقال محاموه إن المقال تعرض للتشهير به رغم أنه لم يذكر اسمه قط.

وعلى الرغم من أن هيئة المحلفين انحازت إلى ديب، إلا أن هيرد حصلت أيضا على 2 مليون دولار بسبب ادعائها بأن أحد محامي ديب قد شوه سمعتها، فأقامت دعاوى مضادة.

في حين أمرت هيئة محلفين هيرد بسداد 10 ملايين دولار، تعويضا لديب، و5 ملايين دولار كتعويض عقابي.