من الساحل الشمالي.. أول ظهور لشيرين بعد تصريحاتها النارية

ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في صور جديدة هي الأولى بعد تصريحاتها التي فجرت مفاجآت صادمة بحق زوجها السابق حسام حبيب.

وظهرت صاحبة "آه يا ليل"، من الساحل الشمالي في مصر حيث تقضي فترة إجازتها الصيفية هناك برفقة أصدقائها.

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كما تبدو النجمة الشهيرة سعيدة في الصور وهي تجلس أمام البحر وتلتقط الصور التذكارية ضاحكة، حيث يبدو أن شيرين قررت تجاوز محنتها وحرصت على توجيه بعض الرسائل غير المباشرة للجميع.

كذلك، جددت أحدث صور شاركتها كل من خبيرة المظهر ياسمين رضا؛ والمنتج محمد حامد، لصاحبة "جرح تاني"، التساؤلات حول زيادة وزنها الواضحة، وأشار عدد من محبيها أنه لربما بسبب تناولها أدوية تؤدي إلى ذلك.

يذكر أن أزمة شيرين مع طليقها عادت إلى الواجهة مجددا بعد اتصال هاتفي مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي أدلت فيه النجمة المصرية بـ تصريحات نارية بحق حسام حبيب، وتوعدته بالملاحقة القانونية.

في المقابل، أكد حسام حبيب أنه سيكون هناك إجراء قانوني، وأنه مثل العادة لن يرد أو يدافع عن نفسه.