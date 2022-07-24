أغلى الناس.. ظهور جديد لشيرين عبد الوهاب يثير الجدل

لم تمر ساعات على الصور التي تداولها البعض للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال قضائها إجازة الصيف في منطقة الساحل الشمالي، حتى نشرت هي صورة من إجازتها.

فقد نشرت شيرين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة مع ثنائي علقت عليها قائلة "أغلى الناس على قلبي"، دون أن تكشف عن هوية الثنائي المتواجد في الصورة.

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زيادة وزن

إلا أن ظهور شيرين الجديد تسبب في جدل كبير بتعليقات الجمهور، حيث أعاد البعض سؤالها عن حملها، ليرد عليهم عدد آخر من الجمهور في التعليقات بأن الأمر لا علاقة له بالحمل، وإنما بالمتاعب الصحية التي تعاني منها شيرين.

المطربة المصرية تحدثت قبل أيام عن زيادة وزنها، وأن الأمر جاء بسبب الوعكة الصحية التي تمر بها وحصولها على علاج تسبب في زيادة وزنها بشكل ملحوظ.

أزمتها مع حسام حبيب

الأمر الذي تسبب في أزمة بينها وبين حسام حبيب، ضمن مجموعة من الأزمات التي نشبت بينهما، وكان يطالبها بأن تفقد وزنها خاصة وأنها صارت في مثل وزن والدته، وهو ما ذكرته شيرين في حديثها خلال تلك المداخلة.

لتعبر بعدها عن حسرتها على حالها الذي وصلت إليه نتيجة هذه العلاقة وهذا الارتباط، ورغبتها في أن تعود شيرين عبد الوهاب كما عرفها الجمهور من قبل.