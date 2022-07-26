صورة تجمع نيرة أشرف مع ممثلة مصرية تثير ضجة.. ما القصة؟

أثارت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تجمع طالبة المنصورة الراحلة نيرة أشرف مع ممثلة مصرية شابة، العديد من التساؤلات؟.. ما دفع الأخيرة للخروج وتوضيح علاقتها بالضحية التي ذبحت على يد زميلها أمام الملأ.

وكشفت الفنانة ديانا هشام في مقطع فيديو قصير عبر حسابها على "إنستغرام"، ملابسات صورتها مع نيرة أشرف، نافية تماما وجود أي علاقة صداقة أو عمل أو غيرها مع الطالبة الراحلة.

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كما قالت إن صورتها مع نيرة كانت في عام 2020 وفي مناسبة عادية تمت دعوتها فيها، وتصادف ذلك مع وجود الطالبة التي التقت معها بطريقة عفوية بمشاركة بعض الأصدقاء.

وأعربت ديانا هشام عن استيائها من كثرة التساؤلات عن علاقتها بنيرة أشرف لمجرد تداول صورة تجمعهما بالقول: "قمت من النوم على تساؤلات عديدة عن تداول صورة تجمعني بها، وتم تظليل دائرة حمراء عليّ، ولا أدري ما المغزى من تلك العلامة".

وأضافت: "الأمر وما فيه عبارة عن أن هناك شخصا ما قام بدعوتنا لمناسبة عامة، وهناك أصدقاء مشتركون بيننا، فتواجدت في ذلك المكان، وكانت الصورة جماعية وبيننا أكثر من صديق، وهي ليست صديقتي أو صديقة مقربة أو أحد أفراد عائلتي على الإطلاق".

يشار إلى أن الجريمة التي وقعت قبل أكثر من شهر في المنصورة شكلت صدمة في الشارع المصري لفظاعتها، بعد أن طعن الشاب زميلته أمام الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها عقابا لها لرفضها الارتباط به.

كما لا تزال تداعيات هذه الجريمة المروعة، تثير الجدل في البلاد، والحكم على القاتل بالإعدام.