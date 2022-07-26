يوتيوب يحذف أغنية محمد منير الجديدة.. والسبب صادم!

جدل كبير أثارته أغنية "للي" التي قدمها المطرب المصري محمد منير، وتعاون فيها مع الفنان أكرم حسني للمرة الأولى، بعد أن قام الأخير بكتابتها وتلحينها.

ومنذ الوهلة الأولى تعرضت الأغنية للاتهامات، رغم النجاح الكبير الذي حققته، خاصة وأن منير يظهر فيها بشكل مختلف عما اعتاد عليه جمهوره.

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"سرقة الكلمات"

وكانت البداية بتوجيه اتهامات لأكرم حسني فيما يخص الكلمات، حيث قال أحد الشعراء إنها مقتبسة من قصيدة كتبها.

غير أن هذا الأمر دفع حسني للرد من خلال بيان مطول، مؤكداً أنه يصنع الأغاني من باب الهواية وليس الاحتراف ولا يبحث عن الشهرة، مشدداً على أن الأغنية مكونة من 20 بيت شعر غنائي وبالتالي تشابه بيت واحد مع أغنية أخرى لا يعد سرقة، إنما هو نوع من أنواع توارد الخواطر.

واللحن؟!

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد وجه ملحن شاب الاتهام إلى حسني باستعمال اللحن الخاص بإحدى أغانيه. وكشف الملحن محمود المنسي أنه قدم من قبل أغنية تحمل اسم "ولد الهلالية"، وقد استُعمل اللحن الخاص بها في أغنية محمد منير الجديدة.

إلا أن المفاجأة أن أغنية منير حذفت بالفعل من موقع "يوتيوب"، وظهرت رسالة تؤكد أن الحذف جاء بسبب حقوق الملكية الخاصة بالملحن محمود المنسي.

ولم يرد صناع الأغنية على الملحن حتى الآن لكن هذا الأمر تسبب بغضب البعض، وهاجموا حسني بسبب الموقف الذي وضع فيه منير.