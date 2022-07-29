انفصال منة عرفة عن زوجها مجددا.. والأخير يهدد

يبدو أن الانفصال والطلاق بات طريق الفنانة المصرية منة عرفة للعودة إلى الأضواء، حيث أعلنت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها محمود المهدي.

لتصبح هذه هي المرة الثالثة التي ينفصل فيها الثنائي خلال عام واحد من زواجهما، لكن يبدو أن هذه المرة ستكون بلا رجعة، في ظل ما ذكره طليقها.

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منة اكتفت بكلمات مختصرة نشرتها عبر حسابها على "انستغرام" قالت فيها: "تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع"، الأمر الذي جعلها عرضة للانتقادات من قبل المتابعين، خاصة مع تكرار الأخبار الخاصة بالانفصال على فترات قريبة للغاية.

لكنها لم ترد أو تعلق أو تتحدث عما جرى وكان سببا في وقوع الانفصال، بينما وقع هذا الأمر من قبل الزوج مهدي الذي استغل حسابه عبر "انستغرام" ونشر من خلال خاصية القصص ليتوعد ويهدد.

وخاض مهدي في بعض أسباب الانفصال، وحمّل والدة منة مسئولية ما جرى، وأخذ يتهمهم بالحصول على الأموال منه، والاستيلاء على على سيارته.

وتوعدهم في كلماته بأنه سيعود لنشر الأدلة الخاصة بما جرى، وتحدث عن خيانة وقعت في حقه، وتعرضه للخداع منذ بداية الزيجة، دون أن يسرد الوقائع بالتفاصيل.

كلمات الوعيد والتهديد تسببت في جدل كبير، خاصة وأن مهدي انفصل رسميا عن زوجته، ولامه البعض على الحديث عن مثل هذه الأمور في هذا التوقيت.