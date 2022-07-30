مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح المخرجة القديرة كاملة أبو ذكري، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، وذلك تقديرا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي.

وعلق الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على قرار التكريم قائلا إن كاملة أبو ذكري، مخرجة موهوبة لها بصمة مميزة في كل عمل أخرجته وأشرفت على صناعته، لذا وجب تكريمها من قِبل مهرجان يُقدر الفن ويدعم صانعيه، ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله.

مادة اعلانية

من جانبها، قالت كاملة أبو ذكري، إن نبأ تكريمها فاجأها وأسعدها كثيرا، بل منحها دفعة كبيرة لتقديم أفضل ما بوسعها للجمهور، خاصة أن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، التي كانت دائما مثالا يُحتذى به لكثير من الفنانين في مجالي السينما والتلفزيون، إذ إنها فنانة كبيرة نالت احترام وحب الجمهور من خلال موهبتها وذكائها واحترامها لذاتها ولجمهورها على المستويين الفني والإنساني، فيما توجهت بالشكر لإدارة المهرجان التي اختارتها لتكون ضمن أحد مكرمي الدورة المقبلة.

كاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية لها العديد من الأفلام السينمائية البارزة من بينها "سنة أولى نصب" الذي يعد أول أعمالها والذي تم إنتاجه عام 2004، ومن ثم توالت الأفلام حيث أخرجت "ملك وكتابة" و"عن العشق والهوى" عام 2006، "واحد صفر" 2009، "18 يوم" في 2011، و"يوم للستات" 2016.

وكانت "أبو ذكري" قد عملت لسنوات قبل ذلك كمساعد مخرج في عدة أعمال سينمائية للمخرج نادر جلال من بينها "131 أشغال" الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف"، "هاللو أمريكا" للفنان عادل إمام، و"بلية ودماغه العالية" لمحمد هنيدي، عام 2000.

فيما عملت كمساعد مخرج أيضًا في عدة أعمال أخرى أبرزها "البحر بيضحك ليه"، لمحمد كامل القليوبي 1995، و"الساحر" لرضوان الكاشف، وفي كلاهما قدم دور البطولة الفنان محمود عبد العزيز.

ولها في مجال التلفزيون مجموعة من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة، والتي كانت قد بدأتها عام 2004 من خلال سيت كوم "6 ميدان التحرير"، تلاه بعد ذلك عملين شهيرين للفنانة نيللي كريم هما "ذات" عام 2013، و"سجن النسا" 2014، ومن ثم "واحة الغروب" 2017.

جددت كاملة أبو ذكري، تعاونها مع نيللي كريم، التي منحها المهرجان في وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، عام 2020 من خلال مسلسل "بـ 100 وش" الذي حقق نجاحا كبيرا حينها، فيما أخرجت في موسم رمضان الماضي لعام 2022 مسلسل "بطلوع الروح"، الذي دارت أحداثه عن معاناة النساء في المجتمع الداعشي.