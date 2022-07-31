حسام حبيب يتقدم ببلاغ ضد شيرين.. واتهامات بالسب والقذف

في تصعيد من الفنان حسام حبيب، تقدم محاميه ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، متهماً إياها بالسب والقذف في حق موكله.

فقد تقدم محامي حبيب ببلاغ تضمن ما قالته شيرين خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، مشيراً إلى أنه من شأنها الإضرار بسمعة موكله والتشهير به حيث قالت إنها كانت تجمل صورته لكي يرحل من حياتها واتهمته بسرقة بسيارتها خلال وجودهما في الساحل الشمالي.

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اتهامات بالنصب والسرقة

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد تقدم قبل أيام ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد طليقها الفنان حسام حبيب. وتضمن البلاغ اتهامات ضد حبيب بالنصب وسرقة سيارة قيمتها أكثر من 3ملايين جنيه.

يشار إلى أن الفنانة المصرية، قد فجرت مفاجآت عديدة حول علاقتها بطليقها، من بينها أنها كذبت على جمهورها بعد ظهورها حليقة الرأس، حيث نفت وقتئذ ما تردد بأنه من فعل ذلك تجاهها، لكنها كشفت أنه قام بحلق شعرها بعد مشاجرة كبيرة بينهما.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية أون المصرية أن طليقها كان يستغلها مادياً، حيث كانت تنفق عليه وعلى أسرته، كما قامت بشراء عدد من الأغنيات له باسمها، لتوفر فرص عمل له، حتى توهم ابنتيها بأنها لا تنفق عليه.



واعتذرت شيرين لجمهورها على كذبها في الفترة الماضية، قائلة إنها "كانت تحاول تجميل صورة طليقها كاشفة أنه عاطل عن العمل وحاول تدميرها نفسيا وافساد نجاحاتها".