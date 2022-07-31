محمد رمضان تبرأ منه.. مخرج "احكي يا شهرزاد" يكشف كواليسه

13 عاما مرت على عرض فيلم "احكي يا شهرزاد" الذي قامت ببطولته منى زكي وحسن الرداد، وكتبه الراحل وحيد حامد، وأخرجه يسري نصر الله.

الفيلم الذي شهد مشاركة محمد رمضان بدور صغير في بدايات حياته الفنية، ولكنه قدم في العمل دورا مؤثرا في الأحداث، على الرغم من كون رمضان عاد بعد ذلك ليعرب عن ندمه.

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المخرج يسري نصر الله كشف عن كواليس جديدة لفيلمه، في لقاءه مع الكاتب والممثل عباس أبو الحسن الذي عرض عبر "يوتيوب"، حيث أكد المخرج أن الفيلم جذبه للوهلة الأولى منذ قراءة اسمه.

وقتها أرسل إليه الراحل وحيد حامد السيناريو من أجل قراءته، ووقع الاختيار على رمضان من أجل تقديم دور "سعيد الخفيف"، إلا أن يسري نصر الله أكد أن رمضان في الوقت الحالي يتبرأ من الفيلم ويعرب عن ندمه على المشاركة فيه بسبب المشاهد الساخنة التي احتوى عليها العمل.

ولم يتطرق يسري نصر الله إلى أكثر من ذلك أو يعلق على موقف رمضان، ولكنه أوضح أن باسم سمرة طلب منه المشاركة في الفيلم وتقديم نفس الدور الذي لعبه رمضان، ولكن يسري نصر الله رفض لعدم ملائمة باسم سمرة، خاصة وأن جسده قوي، وبالتالي يمكنه التغلب على الفتيات بسهولة، على العكس من رمضان الذي امتلك المقومات المناسبة للدور.

نصر الله كشف أن باسم سمرة وقتها مازحه وأخبره أنه يرغب في تقديم دور الأخت الكبيرة في الأحداث، مشيدا بقدرة سمرة الكبيرة على تجسيد الأدوار.

وأشار المخرج المصري إلى اعتراضه على جملة كتبها وحيد حامد في السيناريو، وصمم على تغييرها لعدم مناسبتها للواقع الدرامي، وهو ما استجاب إليه المؤلف في النهاية.