نجم "مافيش صاحب بيتصاحب" يعلن الاتجاه للإنشاد الديني

قرر أحد المشاركين في أغنية "مافيش صاحب بيتصاحب" الشهيرة، اعتزال الغناء والتوجه إلى الإنشاد الديني.
وأعلن الفنان الشعبي المصري فارس حميدة طرح أولى أناشيده بعنوان "العليل"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل".
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يذكر أن فارس حميدة كان طفلاً عندما ظهر في كليب "مفيش صاحب يتصاحب"، الذي حقق نجاحا وأُثير حوله جدلا كبيرا عام 2015 وقت طرحه للثلاثي حسن البرنس، فارس حميدة، وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)، ووصلت مشاهداته حتى الآن لـ153 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
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