ليليان نمري: لو لم أمتلك الموهبة ما أصبحت ممثلة

أطلت الممثلة، ليليان نمري، في شهر رمضان الفائت من خلال مسلسل "للموت" الجزء الثاني، وفي أرشيفها العديد من المسلسلات، أبرزها "ما فيي" وقامت فيه بدور "تفاحة"، ومن خلاله تعرّف عليها المشاهد.
وقالت لـ"العربية.نت" إن لديها نية للمشاركة في عمل درامي خليجي، لكنه لم يعرض عليها حتى الآن أي نص، مضيفة أنه في حال شاركت بأعمال درامية خليجية تفضل أن يكون هناك دور مكتوب لها وأن تكون في المسلسل لبنانية وتتحدث اللهجة اللبنانية، مع العلم أنها تستطيع أن تتكلم باللهجة الخليجية التي أصبحت منتشرة وتدخل معظم البيوت، ونوّهت في المجال بالأعمال العربية المشتركة التي ألغت الفوارق بين اللهجات.
واعتبرت نمري أن الأعمال الدرامية الخليجية وصلت إلى مستوى عالٍ جداً سواء لناحية الإنتاج أو الأداء والتمثيل وأن هناك شخصيات تمثيلية خليجية مهمة أثبتت نفسها، كما أن هناك ممثلين خليجيين من النجوم الكبار والمعروفين.
كما رأت أنه "إذا لم تكن واثقة بأن هذا الدور سيترك بصمة لا تشترك فيه"، مشيرة إلى أنها تعتذر كل عام عن أكثر من 3 مسلسلات لأنها تشعر أنها لن تضيف شيئاً لها أو لمسيرتها في التمثيل حتى لو كانت المغريات المادية عالية.
وقالت إنها موهوبة في التمثيل ما سمح لها بدخول هذا المجال، وتابعت "لا أمي الممثلة الراحلة علياء نمري ولا والدي الراحل عبده نمري ولا أي شخص آخر كان بإمكانه أن يتوسط لأدخل عالم التمثيل". بل أشارت إلى أن والدتها لم تكن موافقة على دخولها هذا المجال.
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