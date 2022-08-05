روبي تصطدم جمهورها بعمرها.. وعائلتها قاطعتها بسبب الرقص

جدل كبير تسببت فيه المطربة المصرية روبي، وذلك بعد حديثها عن موقف المقربين منها من أغانيها، وكم الأزمات التي تعرضت لها في بدايتها، وكذلك كشفها عن عمرها الحقيقي.

وكشفت روبي في لقاء تلفزيوني أطلت فيه مساء الخميس، عن كونها تبلغ 40 عاما، وأنها لا تجد حرجا في الإفصاح عن الأمر، حيث كانت تتحدث عن الأغاني التي قدمتها في بداية مشوارها الفني، وكيف كانت جريئة وقتها، خاصة أنها كانت ترقص بفرحة وكأنها في منزلها.

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ولكنها في حال قدمت هذه الأغاني الآن وهي في الـ 40 من عمرها سيكون الأمر عاديا ومتماشيا مع العصر، لكن عمرها سبب صدمة للحضور، ما جعلها تنصح الفتيات بشرب المياه الكثير للحفاظ على صحتهم.

بسبب الرقص

الشهرة تسببت لروبي في أزمات عدة خاصة في البدايات، حيث أكدت أن حبيبها تركها بسبب الأغنيات التي قدمتها في بداية مشوارها الفني، حيث لم يتحمل ردود الأفعال التي طالتها.

الأمر لم يقف عند حد حبيبها، بل إن خالاتها السبع بأكملهن قاطعنها هي ووالدتها، واتهموها بالجنون بسبب ما تقدمه، لكن روبي بعد تقديمها لمسلسل "سجن النساء"، قررت أن تغير من شكلها، وألا تحصر نفسها في الرقص فقط.

وكشفت عن كونها تعلمت كثيرا من الهجوم الذي تعرضت إليه، خاصة أنها ليست هي نفس الشخصية التي يهاجمها البعض، لذلك توقفت لفترة وعملت من جديد على تطوير نفسها.

يذكر أن روبي اسمها الحقيقي رانيا حسين، وتنتمي إلى صعيد مصر، والمخرج الراحل يوسف شاهين هو من اختار لها اسم "روبي"، كي يكون الاسم الفني الخاص بها، بعد أن كان يريد تسميتها بـ "سحر" ولكنها رفضته.