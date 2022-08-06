بعد 9 أشهر فقط.. كيم كارداشيان تنفصل عن صديقها الجديد

بعد 9 أشهر فقط من تعارفهما، انفصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الممثل الكوميدي نجم برنامج المنوعات (ساترداي نايت لايف) بيت ديفيدسون.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر، أن الثنائي انفصلا، الأسبوع الماضي.

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فيما لم يعلق متحدث باسم كارداشيان ولم يرد ممثل لديفيدسون على الفور على طلب للتعليق.

وبدأت العلاقة بين كارداشيان (41 عاما) وديفيدسون (28 عامًا) بعد أن استضافها الأخير في برنامجه (ليلة السبت)، في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2021.

كما ظل ديفيدسون يعمل ضمن فريق التمثيل في برنامج (ساترداي نايت لايف) ثمانية مواسم قبل إعلان رحيله عنه في مايو/ أيار الماضي.

يأتي ذلك، فيما تخوض كارداشيان إجراءات قانونية لإنهاء طلاقها من مغني الراب كاني وست الذي تزوجته في 2014. وللثنائي 4 أطفال.

وهذا الطلاق هو الأوّل لكانييه ويست، لكنّه الثالث لكيم كارداشيان التي تزوّجت من المنتج الموسيقي دايمون توماس بين عامي 2000 و2004، ومن لاعب كرة السلة كريس همفريز عام 2011 في زواج لم يستمر إلا 72 يوماً فقط.