بعد 32 عاما.. مخرج فيلم "كابوريا" يكشف جديدا عن الراحل أحمد زكي

32 عاما مرت على عرض فيلم "كابوريا" الذي قام ببطولته الراحل أحمد زكي، وتولى تأليفه عصام الشماع، فيما كان الإخراج من نصيب خيري بشارة.

الفيلم حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه، وظهر فيه الراحل زكي بقصة شعر مختلفة للغاية، تشبه نجم الملاكمة العالمي مايك تايسون.

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تلك التسريحة تسببت في أزمة بعد أعوام طويلة مرت على عرض الفيلم، حيث ظهر زكي في لقاء تلفزيوني قديم وهو يتحدث عن كواليس الفيلم في حضور مؤلفه عصام الشماع، وذلك في مقطع فيديو أعيد نشره على نطاق واسع.

وقتها ذكر زكي أنه حينما قرأ في السيناريو الخاص بالفيلم كلمة "تايسون"، واتته الفكرة الخاصة بتسريحة الشعر، لذلك قام على الفور بإحضار ماكينة الحلاقة وقص شعره دون تفكير.

هذه القصة أكدها المؤلف الشماع، الذي ذكر أن زكي دائما ما يضيف لأي عمل يقوم ببطولته، وفي ذلك التوقيت لم تكن هناك أي ملامح للشخصية، ولكن الراحل بمجرد قراءة الاسم في السيناريو استلهم الفكرة.

لكن المفاجأة التي جاءت بعد أكثر من 30 عاما، هي نفي المخرج خيري بشارة لما ذكره الثنائي خلال اللقاء التلفزيوني، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا :"كلاهما يكذب.. والنجاح الهائل دائما ما يأتي بالأكاذيب ويروج لها".

وتابع بشارة سرد القصة الخاصة باختيار مظهر أحمد زكي، مشيرا إلى أنه بعد المعاينات الخاصة بالفيلم في الساحات الشعبية، وضع الصور على الطاولة الخاصة بالطعام في منزله بمنطقة شبرا.

وحينما قارن الصور ببعضها البعض، وجد أن الملاكمين البسطاء من أبناء الطبقات الشعبية معظمهم، إن لم يكن جميعهم، يحلقون شعورهم على طريقة القصة الشهيرة لتايسون.

وقرر بشارة ضرورة حلاقة شعر زكي، لكن الأخير اعترض بشدة ورفض الأمر، واضطر بشارة لإحضار أحد الحلاقين قبل التصوير بيوم واحد، وأخبره أن حلاقة الشعر ضرورة لتصوير للفيلم.

زكي اختفى بعض الوقت ثم عاد ليظهر بقصة الشعر الخاصة بالدور وهو سعيد بالهيئة التي اختارها المخرج للشخصية..

بشارة عبر عن دهشته بسبب مجاراة مؤلف العمل لخيالات زكي خلال ظهورهما في اللقاء التلفزيوني، مطالبا الجميع بعدم الترويج للأكاذيب.