بعد اتهام مخرج "كابوريا" لأحمد زكي بالكذب.. رغدة تعلق

بعد الجدل الذي فجره مخرج فيلم "كابوريا"، خيري بشارة، حول "قصة شعر" النجم الراحل أحمد زكي في الفيلم الشهير، علقت الفنانة السورية رغدة، قائلة إنه "أمر لا يستحق كل هذه الضجة، وغير مبرر، خصوصاً بعد وفاة بطل الفيلم أحمد زكي، ومرور سنوات طويلة على عرض الفيلم ونجاحه في دور العرض لمدة عام كامل".

وأضافت أنها لا تتذكر "كواليس هذه التفصيلة الصغيرة"، موضحة أن الحديث عن صاحب فكرة قصة الشعر حالياً غير مهم، ولا سيما أن الطرف الثاني (أحمد زكي) لم يعد موجوداً بيننا، ولا أعرف لماذا نتحدث عن كواليس صاحبها رحل ولم يعد بيننا ليرد. وفق ما نقلت عنها صحيفة الشرق الأوسط.

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"خليك كول"

وعلقت رغدة على منشور خيري بشارة على فيسبوك، الذي فجّر موجة من الجدل، قائلة: "خيروشكا... مش فاهمة ليه كل الحمأة دي على حاجة عدت، مش مستأهلة... خليك كول... الدنيا كلها برضو مش مستاهلة... حبيبنا أنت".

وكان بشارة قد اتهم عبر منشور له على فيسبوك كلاً من الفنان الراحل أحمد زكي والمؤلف عصام الشماع بـ"الكذب"، حيث قال إن زكي نسب لنفسه فكرة قصة الشعر الشهيرة التي ظهر بها البطل (حسن هدهد) في فيلم (كابوريا)، وقال إنه استلهمها من أبناء المناطق الشعبية التي حاولوا من خلالها تقليد الملاكم العالمي مايك تايسون.

فيديو يغزو التواصل

وبرر بشارة كتابته لهذا المنشور رغم مرور سنوات طويلة على عرض الفيلم، ووفاة أحمد زكي، بأن عدداً من الأصدقاء أرسلوا له مقطعاً من لقاء زكي في برنامج (حق الجماهير) تم تداوله بشكل لافت عبر (السوشيال ميديا) أخيراً، قال فيه زكي إنه صاحب فكرة قصة الشعر، بينما قال بشارة إنه هدد زكي بإلغاء التصوير إن لم يوافق على حلق شعره بالطريقة التي حددها، وكان يرفضها زكي في البداية.

وقدّم الفنان المصري الراحل أحمد زكي (18 نوفمبر / تشرين الثاني 1946 - 27 مارس / آذار 2005) 59 فيلماً روائياً طويلاً، و17 مسلسلاً تلفزيونياً، و6 مسرحيات، وحقق نجاحات لافتة خلال مسيرته.