وفاة أوليفيا نيوتن-جون نجمة موسيقى البوب بعد صراع مع السرطان

توفيت المغنية والممثلة أوليفيا نيوتن-جون، التي صعدت إلى قمة قوائم موسيقى البوب ​​العالمية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، الاثنين، عن عمر ناهز 73 عاما داخل منزلها في جنوب كاليفورنيا.

وتم الإعلان عن وفاة الفنانة، التي وُلدت في بريطانيا ونشأت في أستراليا، بنشر صورة على تطبيق "إنستغرام" مصحوبة بتعليق:"رحلت بسلام" في منزلها الريفي "محاطة بالعائلة والأصدقاء".

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وكانت نيوتن-جون، الحائزة على أربع جوائز غرامي، قد كشفت قبل عدة سنوات عن إصابتها بسرطان الثدي الذي تفاقم وانتشر إلى ظهرها مما أجبرها على إلغاء عدة عروض. وقبل 25 عاما، خضعت نيوتن-جون لعملية استئصال جزئي للثدي وشرعت في إنشاء مرفق لأبحاث علاج السرطان في أستراليا.

وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة وصارت نجمة عالمية بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة.

واشتهرت نيوتن-جون بأنها بطلة فيلم (غريس) الغنائي الشهير الذي عُرض عام 1978، وأدت فيه مع جون ترافولتا أغنيتهما الشهيرة (يو آر ذا ون آي وانت) "أنت من أريده"، التي صارت من أكثر الأغنيات مبيعا على مستوى العالم.