وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن 84 عاما

غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء الفنانة المصرية رجاء حسين، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض.
وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب الجيزة بعد صلاة ظهر اليوم، وسيوارى جثمانها بمقابر العائلة.
عانت من أمراض في الكبد
وكانت الفنانة رجاء حسين قد خضعت قبل أسابيع لعملية جراحية في المعدة، كما كانت تعاني من مشكلات في الكبد.
ولدت الفنانة الراحلة في الأول من فبراير من العام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.
أبرز أعمالها
من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، وحدوتة مصرية، والمتوحشة، وأبناء وقتلة)، وفي التلفزيون شاركت بمسلسلات (الشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين. كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.
-
على الحدود مع سوريا.. مسيرة تركية تستهدف منزلاً بالحسكةتواصل القوات التركية وفصائل موالية لها، تصعيد استهدافاتها في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والنظام السوري، وسط تراجع الحديث عن عملية ... سوريا
-
لإنقاص وزنك.. أضف هذه المكونات للماء الخاص بكنذكر باستمرار أن أحد أهم عناصر تعزيز الصحة الجيدة هو شرب كمية كافية من الماء حيث يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمنحك الطاقة، ويحسن بشرتك، ... صحة
-
نابلس.. مقتل 3 فلسطينيين بينهم قيادي في فتح برصاص إسرائيلياقتحم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مدينة نابلس بالضفة الغربية الغربية ما أدى إلى اشتباكات مسلحة ومقتل 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة فتح وإصابة أكثر من ... العرب والعالم