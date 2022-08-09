"حسبي الله ونعم الوكيل".. سعد الصغير يهاجم بوسي بعد وفاة والدها

هجوم كبير شنه المطرب الشعبي سعد الصغير على زميلته المطربة بوسي، بعد ساعات من وفاة والدها متأثرا بالأمراض التي أصابته بسبب تقدمه في العمر.

الوالد رحل بعد تداول الخلافات بينه وبين ابنته أمام الجميع، ليخرج بعدها تسجيل صوتي للمطرب سعد الصغير يهاجم فيه بوسي ويكشف كواليس الأيام الأخيرة.

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التسجيل، الذي نشره حساب برنامج "عرب وود" عبر موقع "انستغرام"، أعرب فيه سعد الصغير عن غضبه الشديد من بوسي بسبب ما قامت به مع والدها، مؤكدا أن الأب له قيمة كبيرة.

وأشار إلى كونه عانى كثيرا مع والده وهو صغير ولكنه لم يشعر بالغضب أو المشقة من مساعدة الأب ماليا كل شهر، في إشارة إلى تجاهل بوسي لوالدها.

وكشف المطرب الشعبي عن كواليس الساعات الأخيرة لوالد بوسي، حيث أكد أنه لم يكن يرغب سوى في إلقاء السلام عليها قبل وفاته، بعد أن حرمته من حضور زفافها الأخير.

وكانت آخر كلمات الأب عن ابنته بوسي: "حسبي الله ونعم الوكيل" بحسب ما ذكره سعد الصغير، الذي استنكر أن تتصرف بوسي التي تمتلك ملايين الجنيهات بهذه الطريقة.

واسترجع سعد الصغير ما جرى حينما قام هو بنفسه بتجهيز شقة والد بوسي، وطلب من الأخيرة أن تذهب إلى والدها وتخبره أنها من تكفلت بها، فما كان منها إلا سؤال سعد الصغير عن مقصده من الأمر، فأخبرها أنه لا يريد سوى الخير، ولا يبحث عن الشهرة أو الاستعراض.

وعبَر المطرب الشعبي عن غضبه مجددا لأن بوسي لم تدعه إلى حفل زفافها، ولم توجه الدعوة إلى عدد كبير من الزملاء أصحاب الفضل عليها.