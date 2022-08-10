آمبر تعاني مادياً.. وجوني ديب يوقع عقداً بملايين الدولارات

فيما تعاني الممثلة الاميركية آمبر هيرد مادياً بسبب أزمتها مع طليقها، وقع النجم العالمي، جوني ديب صفقة جديدة بملايين الدولارات مع شركة "ديور" الفرنسية ليكون الوجه الإعلاني لعطر "Sauvage".

وكان ديب الوجه الإعلاني لعطر سوفاج منذ إطلاقه في 2015، وأبرم الآن صفقة جديدة لعدة سنوات مع الشركة المتخصصة في إنتاج السلع الفاخرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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كما كشفت التقارير أن النجم وقع على الصفقة مقابل مبلغ مكون من سبعة أرقام ولديه بالفعل صور ترويجية جديدة جاهزة لحملة جديدة، وسط استمرار معركته القانونية مع زوجته السابقة، أمبر هيرد.

وأرادت "ديور" مواصلة طرح العطر للبيع، وبالفعل التقط جوني بعض الصور لاستخدامها في حملة إعلانية جديدة للشركة الشهيرة، وفق ما نقله موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير.

وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، دعمت شركة ديور، نجم هوليوود طوال فترة المحاكمة المثيرة للجدل، وهو ما تسبب في ارتفاع مبيعات عطر Sauvage ليصبح واحدا من بين العطور الأكثر مبيعًا على الإنترنت.

وكان قد تردد أن ديور حققت مكاسب هائلة وارتفعت مبيعات "سوفاج" إلى معدل بيع زجاجات كل 3 ثوان.

يأتي ذلك، فيما لا تزال المعارك القانونية مستمرة بين جوني ديب وآمبر هيرد، حيث رفضت الأخيرة التسوية مع الطعن على الحكم ضدها.

وأعلنت آمبر هيرد قبل أيام إفلاسها رسمياً وذلك بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلفتها.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي أُمرت هيرد بدفع 10.35 ملايين دولار لجوني ديب في صورة تعويضات، عندما قضت هيئة محلفين في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا بأن هيرد قامت بالتشهير بنجم "قراصنة الكاريبي".

وحظيت المحاكمة بين الثنائي الشهير، والتي استمرت ستة أسابيع باهتمام كبير وبتغطية إعلامية واسعة إذ نقلت محطات التلفزيون وقائعها مباشرة، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منها.