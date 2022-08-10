محمد رمضان يسخر من فنانة معروفة: قلبي حيوقف من الفرحة

أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز تعود إلى الواجهة مجدداً، بعد فترة طويلة من الهدوء والركود، لكنّ تصريحاً للفنانة المصرية غير الأمور.

فقد أطلت سميرة عبد العزيز في لقاء تلفزيوني لتعلن عن تغيير موقفها من محمد رمضان، وتؤكد أنها مستعدة للعمل معه في أي عمل فني، وتقدم دور والدته.

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وعلى الرغم من تصريحها الشهير بأنها لا تقبل أن تكون والدة بلطجي في أي عمل فني، بعد أن قدمت دور الأم العظيمة في أعمال فنية متنوعة.

لكنها هذه المرة أوضحت أنها لم تكن تقصد محمد رمضان بشخصه، وإنما كانت تتحدث عن العمل الفني والسيناريو فقط، ولكنها اعتبرت أن الصلح خير لذلك هي مستعدة لتقديم دور والدة محمد رمضان في أي عمل فني مقبل.

بدوره، استقبل محمد رمضان الأمر بطريقة اعتبرها البعض ساخرة، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز.

وعلق "نمبر ون"، عليها قائلا "ياااه أخيرا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم"، لينهي رمضان تعليقه بتلك الجملة.

وهو الأمر الذي استقبله متابعوه بالسخرية والضحك، وانقسم الجمهور حول مقصد محمد رمضان من تلك الكلمات، وإن كان فعلا سعيد بردها أم أنه يسخر مما قالته.

يذكر أن محمد رمضان يشارك في الوقت الحالي بفيلم "ع الزيرو" بصحبة نيللي كريم، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، وانطلق تصويره قبل يوم واحد.