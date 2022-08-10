وفاة الفنان الأردني داود جلاجل عن 75 عاما

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية وفاة الممثل داود جلاجل عن عمر ناهز 75 عاما، مشيرة إلى أن الراحل أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية.

أحزننا رحيل الصديق الفنان #داود_جلاجل الذي طالما ارتبط في ذاكرتنا بألق الدراما الأردنية وحكاياتها الأصيلة.. وإن كان رحل إلا أنه ترك الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي. #الأردن pic.twitter.com/7JXudvYAfj — Haifa Najjar (@HaifaNajjar) August 9, 2022

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على حسابها بتطبيق تويتر: "أحزننا رحيل الصديق الفنان داود جلاجل الذي طالما ارتبط في ذاكرتنا بألق الدراما الأردنية وحكاياتها الأصيلة.. وإن كان رحل إلا أنه ترك الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي".

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جيل الرواد

ويعد داوود جلاجل أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.

أعماله

ولد جلاجل في قرية سلوان بالقدس عام 1947 وبدأ مشواره الفني مبكرا حيث شارك في تجربة سينمائية عام 1969 مع المخرج عبد الوهاب الهندي لم تحقق الصدى المأمول ليركز جل مجهوده في المسرح والتلفزيون.

من أشهر المسلسلات التي قدمها (بلقيس) و(الرمح والصخرة) و(جلوة راكان) و(الرحيل) و(حنايا الغيث) و(نيران البوادي) و(رياح الليل)‭‭‬‬ و(طرفة بن العبد) و(نوف) وكذلك المسلسل الساخر (العلم نور) عن أهمية التعليم.