رقصة تنهي خلافات الماضي بين أنغام وداليا البحيري

لقاء فني واحد جمع بين الثنائي أنغام وداليا البحيري، لم ينتج عنه سوى الخلافات وتبادل الاتهامات، حتى انتهى الثنائي إلى قرار عدم التعاون مجددا.

القصة حدثت قبل أكثر من 7 سنوات حينما اجتمعت أنغام وداليا البحيري في مسلسل "في غمضة عين" الذي شهد التجربة الأولى لأنغام في مجال التمثيل.

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لكن الخلاف على ترتيب الأسماء عبر شارة المسلسل لم يمر مرور الكرام، وتسبب في قطيعة بين الثنائي على الرغم من كونهما لا يرتبطان بعلاقة صداقة مع بعضهما البعض.

المفاجأة كانت الفيديو الذي نشرته أنغام عبر حسابها على "انستغرام"، وظهرت فيه خلال قضاء عطلتها الصيفية وهي ترقص على أنغام أغنية "بيلا تشاو" بصحبة داليا البحيري، في مشهد نادر.

وعلقت أنغام على الفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص المصورة، قائلة: "أحلى ديدي.. بحبك يا ديدي"، لينتهي أي حديث عن وجود رواسب بين الثنائي.

لكن الصلح وقع فعليا قبل نحو 3 سنوات، حينما أجرت داليا حوارا صحافيا تحدثت فيه عن الواقعة القديمة وآثارها المتبقية، خاصة وأن ذلك التوقيت تزامن مع زواج أنغام وهجوم البعض عليها.

وقتها كشفت داليا أنها تجاوزت أزمتها التي حدثت مع أنغام بشكل تام، وأنها فوجئت بالأخيرة تصافحها حينما كانت تجلس على الشاطئ في إجازتها الصيفية وقتها، لذلك تناست كل ما حدث بينهما وقت تصوير المسلسل.