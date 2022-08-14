محمد رمضان يفاجئ جمهور حفله الغنائي بـ "محمد رمضان الصغير"

يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان لن يتوقف عن مفاجأة متابعيه وجمهوره، من خلال حفلاته الغنائية التي يحييها داخل مصر وخارجها، في ظل حالة النشاط الكبيرة التي يعيشها.

لكن المفاجأة هذه المرة لم يتوقعها أحد، حينما أطل رمضان في حفله الأخير الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة في مصر مساء الجمعة، وبصحبته شخص اعتقد البعض أنه نسخة مكررة منه.

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رمضان نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بصحبة الشاب الصغير الذي يشبهه إلى حد كبير ويرتدي نظارة شمسية مثله.

وقدما معا فقرة راقصة على إحدى أغنيات محمد رمضان، الذي علق على الفيديو قائلا "أنا ومحمد رمضان الصغير من حفلة العلمين إمبارح".

وخلال الأغنية ظهر الثنائي وهما يقدمان رقصة متفق عليها تجعلهما وكأنهما نسخة متشابهة من بعضهما البعض، الأمر الذي تفاعله معه الجمهور الحاضر بشدة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شبيه الفنان محمد رمضان، حيث اعتاد الشاب على أن يقدم مقاطع فيديو متنوعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو يقلد كافة حركات رمضان ويقدم أغنياته وكذلك يقدم مجموعة من المشاهد التمثيلية لأعمال رمضان.

لكن المفاجأة تمثلت في تواصله مع رمضان بشكل مباشر، وظهوره إلى جواره في حفله الأخير، لدرجة دفعت رمضان لتسميته "محمد رمضان الصغير".