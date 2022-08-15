بعد تسريب أغنيته.. هذا ما طلبه الفنان السعودي عايض!

عبر الفنان السعودي عايض يوسف عن حزنه وألمه بعد تسريب أغنيته التي تم تداولها في مواقع التواصل بشكل واسع.

وقال: "موضوع التسريب ليس لي علاقة فيه، وما حصل حصل، ولكني عانيت وتأثرت عند تسريبها، فالعمل على الأغنية كان طويلاً وامتد إلى 3 سنوات، ولم أكن أتمنى أن يحصل هكذا وبهذه الطريقة".

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كما أضاف: "ما أتعبني أكثر هو كثرة الرسائل التي تصلني حول الإشادة بالأغنية، وأتمنى من يملك الأغنية ألا يتداولها وأن يحتفظ بها حتى صدور الأغنية بشكل رسمي".

الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

وحول عدم تعليقه فور تسريبها قال: "لم أتكلم لأن الكلام متعب أكثر من التفكير، ولذلك ابتعدت عن مواقع التواصل"، مشيرا إلى أن موعد نزول الألبوم سيصدر بعد شهر.

في المقابل، رأى متابعون أن تسريب الأغنية لم يكن موفقاً، بينما أكد آخرون أن ذلك أعطى للأغنية وهجا أكثر.

يذكر أن الفنان الشاب قد ترشح مؤخراً لجائزة "أفضل فنان سعودي للعام 2022"، في جوائز Big Apple Music Awards 2022.