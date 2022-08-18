ظهور جديد لشيرين عبد الوهاب.. وإعلان هام حول مستقبلها

عادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب للظهور من جديد على الساحة الفنية، بعد أن شهدت الأشهر الماضية ظهورا يتعلق بأزماتها مع طليقها المطرب حسام حبيب.

وتعهدت شيرين قبل نحو ثلاثة أسابيع ألا تعود للحديث عن حياتها الشخصية مرة أخرى، وأن يكون ظهورها متعلقا بمستقبلها الفني فقط وأعمالها الغنائية.

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وبالفعل تستعد شيرين لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "المترو" من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى الذي تعود للتعاون معه مجددا، فيما يتولى النابلسي التوزيع الموسيقي.

شيرين نشرت صورة حديثة تجمعها بالشاعر أيمن بهجت قمر وأحمد صلاح حسني وشريف مدكور، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وعلقت عليها: "أقرب الصحاب".

ونشرت شيرين صورة أخرى أعلنت فيها عن مدير أعمالها الجديد، وعلقت: "مع مدير أعمالي ميمي أجدع راجل في مصر".

وتلقت شيرين التهنئة على التعاون مع مدير أعمال من قبل عدد كبير من نجوم الفن في مصر، من بينهم أحمد زاهر وفيفي عبده، فيما أعلن جمهورها عن انتظارهم لمطربتهم المفضلة كي تبدأ صفحة جديدة في مشوارها الغنائي.