آمبر هيرد تخطط لمواجهة جديدة مع جوني ديب.. ماذا فعلت؟

رغم خسارتها القاسية في قضيتها الشهيرة، مع طليقها النجم الأميركي جوني ديب، وما تبعها من إعلان إفلاسها، فإن الممثلة الشقراء لم تستسلم وبدأت تخطط لجولة جديدة في أروقة المحاكم مع نجم هوليوود من خلال تغيير فريق دفاعها، وتعيين أسماء جديدة في الفريق.

فقد ذكر متحدث باسمها أنها وظفت المحامي ديفيد إل أكسلرود، وزميله جاي وارد براون، من شركة "بالارد سباهر"، لقيادة فريق دفاعها القانوني في قضيتها ضد بطل"قراصنة الكاريبي"، وذلك مع الإبقاء على المحامي بن روتنبورن كمستشار مشارك.

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كما قال "عندما يتعلق الأمر بحماية الحق الأساسي لحرية التعبير، فإننا ننظر إلى قرار هيئة المحلفين ليس كبداية النهاية، لكن مجرد نهاية البداية.. هناك محكمة مختلفة تستدعي تمثيلاً مختلفاً، خاصة أن الكثير من الأدلة الجديدة يظهر الآن".

أنهت علاقتها بالمحامية السابقة

وأنهت آمبر هيرد علاقتها القانونية بالمحامية إيلين تشارلسون بريديهوفت، التي مثلتها خلال المحاكمة الأخيرة، والتي انتهت بانتصار جوني ديب وفريق دفاعه.

لكن اللافت في الأمر أن إيلين تشارلسون بريديهوفت لم تتخلَّ عن آمبر هيرد، بل أعلنت أنها مستعدة لتقديم كل المساعدة لفريق الدفاع الجديد.

وفي بيان لهما، قال المحامي ديفيد إل أكسلرود، وزميله جاي وارد براون: "نرحب بفرصة تمثيل السيدة هيرد في هذا الاستئناف؛ لأنها قضية لها آثار مهمة على التعديل الأول لكل أميركي، نحن على ثقة بأن محكمة الاستئناف ستطبق القانون بشكل صحيح من دون مراعاة الشعبية، وإلغاء الحكم الصادر ضد السيدة هيرد، وإعادة التأكيد على المبادئ الأساسية لحرية التعبير"، وفق ما نقلته وسائل اعلام أميركية.

تعويضات

يشار إلى أنه في يونيو الماضي أُمرت هيرد بدفع 10.35 ملايين دولار لجوني ديب في صورة تعويضات، عندما قضت هيئة محلفين في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا بأن هيرد قامت بالتشهير بنجم "قراصنة الكاريبي".

وحظيت المحاكمة بين الثنائي الشهير، والتي استمرت ستة أسابيع باهتمام كبير وبتغطية إعلامية واسعة إذ نقلت محطات التلفزيون وقائعها مباشرة، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منها.