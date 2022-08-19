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"نقّاش" يبهر المصريين بصوته.. وفنان شهير يبحث عنه

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أحمد سالم
العامل المصري أحمد السالم (من الفيديو المنتشر)

"نقّاش" يبهر المصريين بصوته.. وفنان شهير يبحث عنه

القاهرة - أحمد الريدي

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لم يكن يعلم هذا العامل البسيط أن طاقة الفرج r] تفتح له بينما كان يمارس هوايته المفضّلة.

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فقد أشعل صوته وهو يغني أثناء قيامه بعمله ضجّة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع أحد مشاهير من الفن المصري على الخط.

نجوم على الخط

القصة بدأت من فيديو انتشر للشاب أحمد سالم، العامل في مجال "الدهان"، وهو يغني أغنية "بكرة يا حبيبي" للفنانة الراحلة وردة، فاستحوذ بصوته وإحساسه على انتباه عدد من الفنانين.

فقد نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو سالم، واصفة صوته بـ"الرهيب"، أما السيناريست تامر حبيب فعلّق قائلا "الراجل ده عظيم".

وعد من فنان معروف

كما طلب المطرب والموسيقي المصري رامي جمال، من متابعيه إيصاله للشاب بشكل عاجل، قائلا: "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري"، كاشفاً عن نيته تقديم ديو غنائي معه.

وتعهّد جمال أن يقدم لهأغنية أخرى يغنيها منفردا، واعداً إياه بألبوم كامل.

يشار إلى أن الشاب المصري ينتمي إلى محافظة الغربية. وكشف أنه يمارس الغناء كهواية ولا يحترفه، رغم تقديمه للأغنيات منذ أن كان صغيرا في العمر.

وقد تفاعل سالم مع كل تلك الضجة، وراح يعلق بتغريدات على حسابات هؤلاء النجوم كاشفاً عن سعادته الكبيرة بما حدث!

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