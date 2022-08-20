النقاش الذي سحر المصريين.. يكشف سر الفيديو

شغل النقّاش المصري أحمد سالم، المصريين خلال اليومين الماضيين بعدما انتشر له مقطع فيديو قديم كالنار بالهشيم جعله نجماً بساعات.

وفي لقاء مع "العربية.نت"، كشف سالم بعض التفاصيل عما جرى، موضحاً أنه يبلغ من العمر 32 عاماً، وينحدر من مدينة الصوامع بمدينة زفتى بمحافظة الغربية شمال مصر، وحاصل على دبلوم فني.

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طرب لا مهرجانات

كما أضاف أنه كان يعمل في الإمارات، وأن الفيديو المنتشر صوّر هناك ويعود تاريخه إلى ما قبل سنة ونصف.

وتابع أنه كان نشر الفيديو حينها عبر صفحته الشخصية البسيطة في يوتيوب، ولم يتوقع يوماً أن يحقق هذا النجاح، موضحاً أنه تفاجأ أمس بكمية الاتصالات والرسائل التي وصلته تتحدث عن المقطع وتشيد بصوته.

وعن احتراف الغناء، أكد أنه يفضّل الطرب عن أغاني المهرجانات، لأنه يجد نفسه وصوته فيها أكثر من باقي الأنواع.

كما أنه لم يشارك بأي مسابقات في الماضي، حتى لم يتدرّب، مؤكداً أن ما حصل معه مجرّد اجتهاد شخصي.

ولفت إلى أنه لاقى تشجيعاً كبيراً من الناس والمعارف، موضحاً أنه يفضّل التأني باتخاذ قراراته.

ضجة كبيرة

يذكر أن مقطع فيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أشعل فيه صوت أحمد وهو يغني أثناء قيامه بعمله ضجّة كبيرة، ما دفع أحد مشاهير من الفن المصري على الخط.

وبدأت القصة من فيديو انتشر للشاب مجال "الدهان"، وهو يغني أغنية "بكرة يا حبيبي" للفنانة الراحلة وردة، فاستحوذ بصوته وإحساسه على انتباه عدد من الفنانين.

فقد نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو سالم، واصفة صوته بـ"الرهيب"، أما السيناريست تامر حبيب فعلّق قائلا "الراجل ده عظيم".

كما طلب المطرب والموسيقي المصري رامي جمال، من متابعيه إيصاله للشاب بشكل عاجل، قائلا: "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري"، كاشفاً عن نيته تقديم ديو غنائي معه.

وتعهّد جمال أن يقدم له أغنية أخرى يغنيها منفردا، واعداً إياه بألبوم كامل.

فيما تفاعل الشاب مع كل تلك الضجة، وراح يعلق بتغريدات على حسابات هؤلاء النجوم كاشفاً عن سعادته الكبيرة بما حدث.