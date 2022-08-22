تكريم الفنانة لبلبة بالجائزة الكبرى من مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اسم صاحب جائزة الهرم الذهبي في الدورة الـ 44 من المهرجان التي تنطلق في الـ 13 من شهر نوفمبر المقبل.

حيث تذهب الجائزة الكبرى للفنانة لبلبة، وهو الأمر الذي أعلن عنه الفنان المصري حسين فهمي رئيس المهرجان، من خلال مقطع فيديو تم نشره عبر المنصات المختلفة للمهرجان.

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حسين فهمي أكد أن الجائزة الكبرى لإنجاز العمر تذهب إلى لبلبة التي دخلت إلى مجال الفن وهي في الـ 5 من عمرها، حيث عملت مع المخرج نيازي مصطفى الذي اختار لها اسمها الفني.

مشيرا إلى كونها في الوقت الحالي تمتلك نحو 88 فيلما في تاريخها السينمائي، وكانت لها شهرة في بدايتها بأنها تمتلك موهبة تقليد الفنانات بطريقة كوميدية.

كما أنها قدمت بعض الأغنيات في مشوارها الفني، ليستعرض بعدها حسين فهمي مجموعة من أدوارها التي شاركت فيها، وأبرزها فيلم "جنة الشياطين"، و فيلم "ليلة ساخنة" مع عاطف الطيب، وكذلك فيلم "الآخر" مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

حسين فهمي استعرض التاريخ الكبير لزميلته لبلبة التي لم تكرم من قبل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لذلك حان الوقت لتكريمها ومنحها الجائزة الكبرى، وتمنى لها المزيد من التوفيق والنجاح الباهر.

نينوشكا مانوج كوباليان هو الاسم الحقيقي للفنانة لبلبة التي تنتمى إلى عائلة فنية ضمت فيروز الطفلة المعجزة، وكذلك الفنانة نيللي، وقد عبرت لبلبة عن سعادتها الشديدة بالتكريم من مهرجان القاهرة، وذلك على الرغم من تكريمها في مهرجانات عدة دولية ومحلية.

لكنها اعتبرت أن التكريم من مهرجان القاهرة له طابع خاص، ووصفته بأنه الجوهرة التي تتوج مسيرتها الفنية، والوقوف على خشبته كأحد المكرمين هو حلم وشرف كبير يتمناه الجميع.