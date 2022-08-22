مكالمة من حسين فهمي.. لبلبة تكشف تفاصيل تكريمها بمهرجان القاهرة  

منذ الأمس ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحاول أن يجذب انتباه الجمهور ومحبي السينما إلى أنه سيتم الإعلان عن تكريم جديد ينضم إلى قائمة تكريمات المهرجان في دورته الـ 44 لعام 2022، والتي ستقام في الفترة من 13 إلي 22 نوفمبر القادم، فمنذ الصباح الباكر وهي تتلقي اتصالات هاتفية متعددة بعدما أعلن المهرجان في تمام الساعة 11 صباحا عن هذا التكريم، إنها النجمة الكبيرة "لبلبة" حيث تم الإعلان عن منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرا لمسيرتها المهنية التي انطلقت منذ نعومة أظافرها وامتدت لسنوات قدمت فيها العديد من الأعمال الهامة والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون والاستعراض.

وقال رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي "إنه تكريم مُستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة، ورغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدمه، ولي الشرف أنني شاركتها ذلك المشوار من خلال عدة أعمال جمعتنا سابقا".

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فلقد كانت تلك الكلمات بمثابة سعادة غامرة لها اختلطت بالدموع لدى تلقيها الخبر على هاتفها المحمول من حسين فهمي نفسه أثناء تواجدها مع عائلتها في الساحل الشمالي، وهو ما أكدته في تصريحات خاصة مع موقع "العربية.نت".. حيث قالت "مساء الأمس في تمام الحادية عشرة والنصف مساء قبل استعدادي للنوم، وكنت مع عائلتي في الساحل الشمالي، عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من حسين فهمي، والحقيقة لم أكن أتوقع الخبر الذي أبلغني به، كنت أعتقد أنه اتصال عادي، ولكنه قال لي "مبروك علينا يا نونيا.. ستحصلين على جائزة الهرم الذهبي على مشوار العمر"، والحقيقة لا يمكنني وصف مدي سعادتي بهذا الخبر، ووجدت نفسي أفكر في طفولتي وأتذكر كل مشواري الفني مثل شريط سينمائي أمام عيني، منذ كان عمري 5 سنوات، عندما اصطحبتني والدتي إلى شركة النحاس فيلم وقابلت المنتج والمخرج الكبير نيازي مصطفى والسيناريست أبو السعود الإبياري، عندما وقعت والدتي عقد فيلم "حبيبتي سوسو" واكتشافه لي، واتفاقهما على تغيير اسمي إلى لبلبة ليكون الاسم الفني لي طوال هذه السنوات".

وأَضافت "فلم يكن أحد من عائلتي يعتقد أنني سأكمل مسيرتي في عالم الفن، كان الجميع يعتقد أني سأقدم فيلما أو اثنين، ولكني الحقيقة أحببت الفن وأخلصت له، وسعدت بالتعاون مع العمالقة في مجال الفن، فلقد كان لي حظ العمل مع كبار المنتجين في عالم السينما في العصر الذهبي لها" وأكدت والدموع تخالج صوتها "كنت أتمني أن تكون والدتي متواجدة معي في تلك اللحظة حتي تراني أثناء تكريمي، كم أفتقدها، وأتذكر في كل لحظة مدى تعبها معي في التواجد في مواقع التصوير وفي كل لحظة، وتشجعيها لي في كل وقت" .

وأكدت لبلبة "لقد أحببت جمهوري وشعرت بمدى تشجيعه لي على مدار مشواري باختلاف أعمارهم، فكل الناس عندما تنظر لي تبتسم وتضحك، ويعاملونني بدلع وكأني ما زالت نونيا الطفلة التي عرفوها وعمرها 5 سنوات، فأنا أحب الناس وهم يحبونني بالمثل، ولقد شعرت بتلك السعادة بشكل أكبر مع إعلان تكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكم الاتصالات التي تلقيتها من صباح اليوم وحتى الآن للتهنئة مؤكدين لي أني أستحقها عن جدارة".

وعن معنى هذا التكريم لها فأكدت "شعرت أنهم مقدرون مشواري الفني الطويل، والذي بدأ وعمري 5 سنوات ومستمر حتى الآن، وأشكر في بادئ الأمر ربنا، ثم أوجه الشكر إلى اللجنة الاستشارية والفنان حسين فهمي وإدارة المهرجان".