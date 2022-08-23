أزمة داخل عائلة الفنان شريف منير.. منشور يكشف المستور

يبدو أن أزمة كبرى تطرق أبواب منزل الفنان المصري شريف منير، دون أن يتحدث الأخير عنها أو يعلنها، خاصة وأنه لا يرغب عادة في الحديث عن أموره الشخصية.

لكن الأخبار هذه المرة خرجت من داخل المنزل نفسه، حيث فوجئ الجمهور بمنشور للفنانة المعتزلة لورا عماد زوجة الفنان شريف منير، تتحدث فيه عن أزمة بينها وبين ابنتيها فريدة وكاميليا شريف منير.

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فعماد التي اختفت صورها من حساب زوجها عبر إنستغرام فجأة، طلّت هذه المرة عبر حسابها موجهة عتباً على ما يبدو لابنتيها.

أزمة كبيرة.. البنت ألغت متابعة والدتها

وألمحت الأم إلى مشكلة كبيرة في المنزل أبعدت ابنتيها عنها حيث قالت: "بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير.. بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة.. وهقولكم حاجه واحده بس.. اللي مالوش خير في أمه مالوش خير في حد.. بتمنالكم كل خير وصحة وان ربنا يهديكم في يوم من الأيام".

إلا أن هذه الكلمات لم تمر مرور الكرام، فبعدما أشارت الأم إلى وجود طرف ثالث تسبب بالأزمة، قائلة: "ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده انه يرد ليه في يوم من الأيام.. مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي"، ردت الابنتين.

وعاتبت فريدة أمها على كلامها قائلة: "ليه تخلي شكلنا كده قدام الناس؟"، قبل أن تلغي متابعة والدتها.

صمت تام من الفنان

فيما ردت الثانية كاميليا على كلمات والدتها قائلة: "عمرنا ما بعدنا عنك وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة انك كنتي بتفكري في كده".

لم تقف الأمور عند هنا بل عادت الأم وأجابت قائلة: "انتم عارفين كويس اوي إني بشحتكم وبتهربوا مني.. ربنا موجود ويهديكم من الزن اللي على ودانكم"، وهو ما لم تعلق عليه كاميليا مرة أخرى، في إشارة منها إلى عمق الأزمة.

وأمام كل هذه التطورات لم يعلّق الفنان شريف منير على الأمر، بينما غدت القصة حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.