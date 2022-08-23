لمن قال محمد رمضان: أنا عارف إن أنتم متغاظين أوي؟!

عاد الفنان المصري محمد رمضان لمشاكساته المعروفة مجدداً.

فقد نشر مقطع فيديو استعرض خلاله سياراته الفارهة ومنزله بالساحل الشمالي في مصر، ما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلق رمضان على الفيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في إنستغرام، قائلاً: "من قدام بيتي في الساحل.. مانا في التواضع مقولكش.. مايركبش البسكلتة"، في إشارة منه إلى أنه لا يستعمل الدراجات عادة بل أنواعا من السيارات الفارهة.

"متغاظين أوي"

كما أضاف "النمبر 1"، في الفيديو الذي ظهر فيه مع أبنائه في منزله بالساحل، وبجانب سياراته مع مقطع من أغنيته الجديدة "ما ركبش بسكلتة.. أنا في التواضع مقولكش، جاي أخطف أنظاركم وأمشي، أنا عارف إن أنتم متغاظين أوي".

يذكر أن رمضان كان روّج لأغنيته الجديدة عبر إنستغرام أيضاً بمقطع فيديو وهو يشرب فنجان قهوة ويقول: "أه أنا لما بحضر أخض، تضربني بصوت، بالحي نرد، إزاي قطط في أسود بتعض، هلعبها لُب لو راجل صُد، مركبش البسكلتة النهاردة الساعة 12 إلا حتة".

إلى ذلك، طالت الفيديوهات انتقادات حادة للفنان، واعتبرها البعض أسلوباً دعائياً لا يناسب مكانته.