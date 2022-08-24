صور مسربة لشاكيرا كما لم نعتدها.. حزينة بعد قبلة بيكيه

لا تزال قضية المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، وانفصالها عن شريكها لاعب كرة القدم الشهير، جيرار بيكيه، تسيل لعاب المصورين المترصدين والباباراتزي على ما يبدو.

فبعد انتشار صور وفيديو تظهر بيكيه وهو يقبل "حبه الجديد"، كلارا شيا مارتي، طالبة العلاقات العامة، التي قيل إنها كانت السبب وراء انفصال الحبيبين السابقين، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا، ضجت وسائل التواصل بصورة لشاكيرا مع ولديها ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات) في حديقة حيث بدت ملامح الحزن عليها.

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"أخلّ بالصفقة"

وإلى جانب الحزن، أفادت المعلومات بأن شاكيرا "غاضبة للغاية" لأن أب ولديها "أخلّ بصفقة" كانت عقدت بينهما للحفاظ على سرية علاقته الجديدة لمدة عام على الأقل.

فيما كشف المصور جوردي مارتن الذي اعتاد تصوير شاكيرا منذ 12 عاماً حول العالم، إلى أنه بعد يوم من ظهور صور بيكيه وهو يقبل صديقته، ذهب إلى منزل المغنية الكولومبية، لافتاً إلى أنها بدت حزينة كما لم يعهدها سابقاً.

"يسبب الضرر"

كما أوضح مارتن قائلاً: "يمكن أن ينفصل شخصان وتجري الأمور بسلالسة دون أن يحدث أي ضرر على الإطلاق، لكن جيرار يتصرف بشكل سيئ ويسبب الضرر".

وأضاف أن شاكيرا طلبت عدم الرد على أي أسئلة تتعلق بولديها، بينما شجعها على السعي والعمل على الخروج من تلك الحالة.

يذكر أن علاقة شاكيرا وبيكيه التي استمرت 12 عاماً انتهت في يونيو، وسرعان ما تم الكشف عن أن لاعب كرة القدم الشهير كان يواعد سراً كلارا شيا مارتي البالغة 23 عاماً والتي تعمل في شركته.