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شيرين عبد الوهاب: ليسقط الرجال.. لا حب مع الحياة

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شيرين عبدالوهاب - صورة من حسابها في انستغرام
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب: ليسقط الرجال.. لا حب مع الحياة

وكشفت صاحبة "آه يا ليل" عن استعدادها للعودة إلى التمثيل من جديد بصحبة أيمن بهجت قمر

القاهرة- أحمد الريدي

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رسائل مختلفة توجهها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في كل إطلالة تطل من خلالها، حتى وإن كان الهدف من الظهور هو توجيه التهنئة لزميل عزيز عليها.

حيث حرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه التهنئة للشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، بعد أن أكمل دراسته أخيرا وحصل على شهادته بعد دراسة استمرت 20 عاما.

وأجرت شيرين مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي لتوجيه التهنئة لصديقها، لتؤكد في البداية أنها ترغب هي الأخرى في استكمال تعليمها، وأنها أخبرت الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بالأمر.

وأوضحت شيرين أن الروتين الخاص بالدراسة أمر هام للفنان حتى لا يصاب بالاكتئاب من جراء الحياة التي يعيشها، وتحدثت بعدها عن صداقتها مع أيمن بهجت قمر ووقوفه إلى جوارها في أزمتها الأخيرة، وكذلك حرصها الشديد على دعمه خلال دراسته، حيث كانت تتواصل مع بشكل شبه يومي.

وكشفت صاحبة "آه يا ليل" عن استعدادها للعودة إلى التمثيل من جديد بصحبة أيمن بهجت قمر، حيث كتب لها فيلما كوميديا تعود به إلى الساحة الفنية، بالإضافة إلى عدد آخر من الأغنيات التي ستطرحها قريبا.

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وخلال حديثها فاجأت شيرين عبد الوهاب الجميع قائلة "أنا رفعت شعار لا حب مع الحياة.. ولا حياة مع الحب.. فلتسقط الرجالة"، الأمر الذي فاجأ الجميع دون أن تفسره شيرين أو تستفيض في الحديث عنه.

وأشارت شيرين إلى كونها تحب العزلة ولكنها لا تعيش في عزلة، مطالبة الجميع بالتعامل معها على أنها تنتمي إلى زمن قديم، ولا تعيش ما يحدث في الوقت الحالي.

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