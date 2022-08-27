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بعدما أحدثت ثورة في ناسا.. رفات ممثلة ستار تريك يرسل للفضاء

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Original Star Trek cast member Nichelle Nichols poses at the premiere of the new television series Star Trek: Discovery on Tuesday, Sept. 19, 2017, in Los Angeles. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)
الممثلة نيشيل نيكولز
الفضاء

بعدما أحدثت ثورة في ناسا.. رفات ممثلة ستار تريك يرسل للفضاء

في سبعينيات القرن الماضي، أوكلت "ناسا" للمثلة مهمة المساعدة في تعيين المزيد من المجموعات المهمشة والنساء في وكالة الفضاء، إذ كان لها تأثير في جذب مثل تلك المواهب

لوس أنجلوس - رويترز

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ستصبح الممثلة الراحلة، نيشيل نيكولز، التي اُشتهرت بشخصية اللفتنانت نيوتا أوورا في مسلسل "ستار تريك"، أحدث نجوم الدراما التلفزيونية التي تعود لفترة الستينيات يتم تكريمها بإرسال بعض من رمادها إلى الفضاء.

شخصية اللفتنانت نيوتا أوورا في مسلسل "ستار تريك"
شخصية اللفتنانت نيوتا أوورا في مسلسل "ستار تريك"

ويُنسب الفضل إلى نيكولز، التي توفيت في 30 يوليو الماضي عن 89 عاماً، في المساعدة في تحطيم الصور النمطية العنصرية وإعادة تحديد أدوار هوليوود للممثلين السود في ذروة حركة الحقوق المدنية الأميركية، كونها واحدة من أوائل النساء السود اللواتي صورن شخصية تعبر عن تمكين المرأة على شاشة التلفزيون.

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والآن بعد وفاتها، تمت إضافتها إلى بيان الركاب لسفينة فضائية حقيقية من المقرر أن تحمل مجموعة من القوارير تحتوي على رماد وعينات حمض نووي لعشرات من محبي الفضاء، الذين رحلوا عن الحياة، في رحلة نهائية وأبدية حول الشمس، وفقاً للقائمين على هذا التكريم. ولم يتم بعد تحديد موعد الإطلاق.

وفي سبعينيات القرن الماضي، أوكلت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" لنيكولز مهمة المساعدة في تعيين المزيد من المجموعات المهمشة والنساء في وكالة الفضاء، إذ كان لها تأثير في جذب مثل تلك المواهب ومنها أول رائدة فضاء أميركية وهي سالي رايد، وأول رائدة فضاء سوداء وهي ماي جيمسون، وأول رئيس أسود لناسا وهو تشارلي بولدن.

الممثلة نيشيل نيكولز تتحدث خلال مناسبة لناسا في 2012
الممثلة نيشيل نيكولز تتحدث خلال مناسبة لناسا في 2012
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