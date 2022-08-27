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بشكل مفاجئ.. شيرين تنهي خلافها مع عمرو دياب

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عمرة دياب شيرين
شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

بشكل مفاجئ.. شيرين تنهي خلافها مع عمرو دياب

بعد 5 سنوات عن قولها إن زمن الهضبة "ولى وانتهى".. النجمة تؤكد عبر إنستغرام أن "أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب"

القاهرة - أحمد الريدي

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5 سنوات مرت على التصريحات الصادمة التي أطلقتها شيرين عبد الوهاب، وفجرت من خلالها أزمة بينها وبين عمرو دياب، دون أن يكون للأخير رد أو تعليق على ما جرى.

لكن شيرين عبد الوهاب قررت أن تنهي كافة الخلافات، لتحل الأزمة بشكل مفاجئ من دون مقدمات.

ونشرت شيرين عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" صورة كتبت عليها: "أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب".

منشور شيرين عبر انستغرام
منشور شيرين عبر انستغرام

هذه الكلمات جاءت بالتزامن مع حفل غنائي أحياه عمرو دياب، مساء الجمعة، في منطقة الساحل الشمالي مع الأيام الأخيرة لفصل الصيف، لكن شيرين لم توضح إن كانت متواجدة بالحفل أم لا.

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كلمات شيرين لم يعلق عليها عمرو دياب أو يعيد نشرها، تماماً كان حصل عندما هاجمته شيرين حينما كانت في حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف.

حينها فاجأت شيرين الجميع وصعدت إلى المسرح، لتؤكد أن "مصر لا يوجد بها سوى تامر حسني ومحمد حماقي"، وتحدثت عن "شخص آخر" اعتبرت أن "زمانه ولى وانتهى"، وهو ما فهمه البعض على أنه إشارة إلى عمرو دياب.

وخرجت بعدها شيرين في مداخلات هاتفية هاجمت فيها عمرو دياب دون أن توضح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا الموقف، لتعود في النهاية وتنشر هذه الكلمات اليوم وتنهي الفترة الضبابية بينها وبين "الهضبة".

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