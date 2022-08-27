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وفاة الفنان اللبناني جورح الراسي بحادث سير

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سيارة جورج الراسي
لبنان

وفاة الفنان اللبناني جورح الراسي بحادث سير

بحسب المعلومات أن الراسي "غفا" وهو يقود السيارة ما أدى الى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع

دبي - العربية.نت

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توفي فجر اليوم السبت الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ في حادث سير مروع على طريق دولي.

وبحسب المعلومات المنقولة أن جورج الراسي "نام" وهو يقود السيارة ما أدى الى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع في المصنع ووفاته على الفور هو والشابة التي كانت برفقته.

وحضرت القوى الأمنية الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أفادت صباح اليوم السبت عبر "تويتر" عن سقوط قتيلَيْن جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية – البقاع.

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