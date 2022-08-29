صور تثير جدلاً.. كم عمر نيللي كريم؟

غدت الفنانة المصرية نيللي كريم حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها مع زوجها بمكان عام.

فقد انقسمت التعليقات على تلك الصور بين راض عن شكل الفنانة وبين من رآها غير مناسبة.

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حديث مواقع التواصل

وأطلّت نيللي بفستان طويل ملون وحذاء رياضي.

كما فضلت الفنانة الظهور ببشرة طبيعية دون أية مساحيق تجميل، واضعة نظارة طبية شفافة، مما ظهر ملامح وجهها، فانهال كلام الناس عليها وسط تساؤلات عن عمرها الحقيقي.

ولاحظ البعض أن تغييراً طرأ على ملامح نجمتهم، معتبرين أن علامات التقدم بالسن باتت واضحة.

في حين احترم آخرون الإطلالة مشيدين بقوة شخصية الفنانة - التي لم تعلق على الأمر أبدا- وجرأتها على الظهور بدون مساحيق تجميل .

وبين صدّ ورد، تصدرت نيللي كريم محرك البحث خلال الساعات الماضية وغدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤولات عن عمر الفنانة الحقيقي وكم بلغ سنّها اليوم؟

صعيدي لأول مرة

يشار إلى أن نيللي كريم (48 عاماً - بحسب ويكيبيديا)، تستعد هذه الأيام لعمل درامي جديد، سيعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.

كما أعلنت أنها ستدخل الموسم الرمضاني بمسلسل صعيدي للمرة الأولى في تاريخها.